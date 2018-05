Der 3:1-Auswärtserfolg gegen die SpVgg Vohenstrauß am vergangenen Wochenende bedeutete für den SV Inter Bergsteig Amberg einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt. Auch wenn die Gastgeber tonangebend waren und zahlreiche Torchancen hatten, war es ein ums andere Mal Matthias Schmidt, der die einzigen zugelassenen Möglichkeiten eiskalt nutzte. Auch die Gäste aus Schirmitz reisen mit stolz geschwellter Brust an. Denn sie konnten das Spitzenspiel gegen die SpVgg Pfreimd - exakt mit demselben Ergebnis - souverän für sich entscheiden. Durch diesen Sieg schob sich die Mannschaft von Josef Dütsch auf einen aussichtsreichen dritten Tabellenplatz, hat doch der Bezirksligameister SV Hahnbach seinen Verzicht auf das Aufstiegsrecht zur Landesliga erklärt. Auf der Pater-Karl-Küting-Anlage will die Spielvereinigung am Samstag, 5. Mai (16 Uhr), unbedingt einen Dreier einfahren, weil man dem Zweitplatzierten SV Schwarzhofen mit nur einem Pünktchen Abstand dicht auf den Fersen ist und vielleicht sogar mit dem direkten Aufstieg liebäugelt.

Aber auch die Inter-Elf betritt mit einer Bilanz von 13 Punkten aus den letzten fünf Partien optimistisch den Rasen. Außerdem boten die Bergsteiger den Schirmitzern im Hinspiel Paroli und fuhren mit einem 2:2-Unentschieden nach Hause. Die Voraussetzungen für eine spannende Begegnung sind also gegeben, zumal Trainer Markus Kipry wieder auf die Kruppa-Brüder zählen kann. Kapitän Albert Sejdiu sowie Eugen Jakusevic stehen voraussichtlich nicht zur Verfügung.