Schirmitz. Die SpVgg Schirmitz kommt am Sonntag, 8. Oktober, um 15 Uhr in den Genuss eines weiteren Heimspiels. Zu Gast ist Bezirksliga-Aufsteiger SV Inter Amberg, der nach vielen Jahren erstmals wieder seine Visitenkarte an der Naab abgibt. Der Neuling rangiert mit 16 Zählern auf dem elften Platz. Zuletzt kassierten die Amberger eine bittere 0:2-Heimniederlage gegen Vohenstrauß. Dass sie aber unberechenbar sind, beweist ihr 1:0-Auswärtssieg zuvor bei Detag Wernberg.

Die SpVgg ist daher gut beraten, wenn sie den Gegner nicht auf die leichte Schulter nimmt und in ihren Bemühungen, ihren Platz in der Spitzengruppe zu festigen, nicht nachlässt. Sie muss vielmehr an die gute Leistung im Spitzenspiel gegen Tabellenführer SpVgg Pfreimd anknüpfen, um einen weiteren Dreier zu verbuchen.Trainer Josef Dütsch weiß aber, dass die Gäste um den ehemaligen Bayernliga-Spieler David Kruppa seinen Schützlingen alles abverlangen wird. Sein Team muss sich daher auf jeden Fall auf einen hartnäckigen Gegner einstellen. Allerdings haben sich am Feiertag im Spiel der Reserve gegen Vohenstrauß III Dominik Bredow und Tobias Thorn so schwer verletzt, so dass sie lange ausfallen werden. Dütsch hofft deshalb, dass Michael Herrmann wenigstens wieder die Mannschaft verstärken kann.