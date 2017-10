Pfreimd. Einen unnötigen Punktverlust musste Bezirksliga-Tabellenführer SpVgg Pfreimd hinnehmen. Gegen den Aufsteiger SV Inter Bergsteig Amberg reichte es nur zu einem 2:2-Unentschieden. Die SpVgg kontrollierte zunächst zwar die Partie, zwingende Torchancen hatte sie jedoch nicht. Die Amberger waren bei Kontern gefährlich und hatten in der 30. Minute die bis dahin größte Möglichkeit: David Kubik stand allein vor Torhüter Thomas Bergmann, dieser entschärfte aber den Schuss.

Die Führung der SpVgg fiel nach einer Freistoßflanke durch Nicolas Schmid per Kopf (48.). Pfreimd blieb im Vorwärtsgang und wollte den zweiten Treffer. In der 55. Minute eine vorentscheidende Szene: Sebastian Sebald wurde im Strafraum der Amberger umgestoßen, der Elfmeterpfiff blieb aber aus. Stattdessen erzielten die Gäste im Gegenangriff den Ausgleich. Benjamin Kruppa zog aus 20 Metern ab, sein Schuss wurde abgefälscht und schlug zum 1:1 im Tor ein. Die SpVgg wollte nun die erneute Führung erzwingen, die Angriffe wurden aber von der vielbeinigen Inter-Abwehr gestoppt, oder der letzte Ball fand keinen Mitspieler.Das 2:1 für die SpVgg dann in der 82. Minute durch eine Standardsituation: Bastian Lobinger köpfte eine Ecke aus sieben Metern unhaltbar für den guten Amberger Schlussmann ein. Pfreimd konnte den Vorsprung aber nicht über die Zeit retten. Mit dem letzten Angriff fiel der Ausgleich: Andrej Dauer zog von der Strafraumgrenze ab, ein Abwehrspieler blockte den Schuss, der Ball bekam dadurch einen ungewöhnlichen Drall und senkte sich ins Tor.SpVgg Pfreimd: Bergmann, Prey, Schön, Brunner, Schmid, Lösch (85. Mischinger), Dennis Lobinger, Herzog (74. Zeus), Sebald, Bastian Lobinger, RingSV Inter Bergsteig Amberg: Hahn, Schmid, Hoffmann, Benjamin Kruppa, David Kruppa (83. Schneider), Granit Sejdiu, Waschkau (Dürbeck), Kubik, Schübel (46. Dauer), Albert Sejdiu, ScheinherrTore: 1:0 (48.) Nicolas Schmid, 1:1 (56.) Benjamin Kruppa, 2:1 (82.) Bastian Lobinger, 2:2 (90.) Andrej Dauer - SR: Sebastian Mauer (SV Bernried) - Zuschauer: 180