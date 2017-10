Schirmitz. Der SV Inter Bergsteig hat im Auswärtsspiel der Fußball-Bezirksliga Nord einen 2:0-Vorsprung verspielt und musste sich bei der SpVgg Schirmitz schließlich mit einem 2:2-Unentschieden zufrieden geben. Die Hausherren blieben damit auch in der sechsten Partie hintereinander unbesiegt.

Die Zuschauer sahen zwei grundverschiedene Spielhälften. In den ersten 45 Minuten der teilweise sehr hektischen und von zahlreichen Fehlpässen geprägten Auseinandersetzung war der Aufsteiger aus Amberg die bessere und abgezocktere Mannschaft, die Schirmitz nicht richtig ins Spiel kommen ließ. Nach 18 Minuten stand es dann auch folgerichtig 0:1, als der quirlige David Kubik eine maßgerechte Hereingabe per Kopf ins Schirmitzer Tor verlängerte. In der 39. Minute jubelten die Gäste zum zweiten Mal, als der Unparteiische nach einem Zweikampf im SpVgg-Strafraum zwischen Michael Wells und David Kubik überraschend auf den Elfmeterpunkt zeigte und Matthias Schmidt den Strafstoß sicher zum 0:2 verwandelte. Nach der Kabinenpredigt von Trainer Josef Dütsch zeigte Schirmitz im zweiten Abschnitt aber dann ein anderes Gesicht und blies zur Aufholjagd. Angriff auf Angriff rollte nun auf das Amberger Gehäuse und Patrick Wagner gelang in der 67. Minute mit einem knallharten Schuss aus dem Hintergrund der wichtige 1:2-Anschlusstreffer. Dieses Tor gab den nun unermüdlich kämpfenden Schirmitzern noch einmal Auftrieb, während die Gäste nur noch Entlastungsangriffe starteten. Gefeierter Held auf SpVgg-Seite war dann in der 77. Minute Bastian Dütsch, als er einen Eckball direkt in den Amberger Kasten zum 2:2-Gleichstand zirkelte.SpVgg Schirmitz: Ramm, Gmeiner, Dütsch, Ziegler, Lingl, Sommer (60. Wagner), Peetz (85. Weiß), Kormann, Wells, Kargus, HerrmannSV Inter Bergsteig Amberg: Hahn, Schmidt, Hoffmann, Benjamin Kruppa, David Kruppa, Kubik, Schübel, Dauer (75. Granit Sejdiu), Albert Sejdiu, Dürbeck (88. Schneider), Scheinherr (65. Waschkau)Tore: 0:1 (18.) David Kubik, 0:2 (39./Foulelfmeter) Matthias Schmidt, 1:2 (67.) Patrick Wagner, 2:2 (77.) Bastian Dütsch - SR: Mirko Morgener (Untersteinach) - Zuschauer: 110