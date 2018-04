Für den SV Inter Bergsteig Amberg steht am Samstag, 28. April, um 16 Uhr eine schwere Auswärtspartie an. Die Bergsteiger treffen auf die SpVgg Vohenstrauß. Die Gastgeber verloren ihr Nachholspiel am Mittwoch gegen den SC Katzdorf nur knapp mit 0:1 und befinden sich auf einem direkten Abstiegsplatz. Aus dieser Talfahrt hat die SpVgg nun Konsequenzen gezogen und sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Norbert Prediger getrennt. Prediger hatte erst in der Winterpause die Aufgabe angetreten, nachdem Ronny Tölzer sein Amt aus persönlichen Gründen ab Oktober 2017 nicht mehr weiterführen konnte und zunächst eine interne Lösung bis zur Winterpause zusammengestellt worden war. Jedoch schlugen sich die durchaus positiven Eindrücke aus der Wintervorbereitung nicht in den bisherigen Ergebnissen in den Punktspielen nieder. Für die restlichen vier Punktspiele übernimmt ein Team um Co-Trainer Daniel Kederer die Verantwortung.

Die Inter-Jungs hingegen befinden sich nach einem holprigen Start ins Jahr 2018 in einem leichten Aufwärtstrend, was die zehn Punkte aus den zurückliegenden vier Partien bestätigen. Trainer Markus Kipry lobte nach dem 3:0-Sieg in Unterzahl gegen den TSV Detag Wernberg vor allem die Moral und den Kampfgeist seiner Schützlinge. Die Devise muss lauten, aus einer sicheren Abwehr heraus zu agieren, sich Möglichkeiten herauszuspielen und diese eiskalt zu nutzen. Ob Kapitän Albert Sejdiu seine Mannschaft in das richtungsweisende Match führen kann, entscheidet sich kurzfristig.