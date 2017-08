Der SV Raigering wird im Toto-Pokal noch zugelost, Inter Amberg nimmt die Hürde im Elfmeterschießen. Die DJK Ammerthal ist dagegen der Wunschgegner der nächsten Runde - und ein angeschlagener Gegner.

In der ersten Runde des Verbandspokals trifft der SV Inter Bergsteig Amberg am Mittwoch, 9. August, auf die DJK Ammerthal. Bei der Auslosung, die im Max-Morlock-Station in Nürnberg stattfand, konnte sich Michaela Scheler, die Inter-Vorsitzende, den Wunschgegner aus dem Landkreis sichern.Nach drei Siegen in Folge mussten die Mannen um Trainer Jürgen Press zwei Niederlagen hinnehmen, zuletzt gegen die SpVgg Weiden. Nach einem 0:3-Rückstand im Oberpfalzderby bewiesen die Ammerthaler Moral, kämpften sich zurück in die Begegnung, kamen über ein 2:3 aber nicht hinaus.Am vergangenen Sonntag hatte die Inter-Mannschaft einen rabenschwarzen Tag. In der Punkterunde erteilte der SV Hahnbach den Liganeulingen eine Lehrstunde der besonderen Art und schickte sie mit einer 6:1-Packung nach Hause. Jetzt gilt es, dieses Negativerlebnis schnellstmöglich abzuhaken und sich auf die kontinuierliche, positive Arbeit der vergangenen Monate zu besinnen. Während die Gäste erst jetzt in den Wettbewerb einsteigen, musste sich die Bergsteig-Elf in mehreren Qualifikationsrunden beweisen. Ausschlaggebend war das gewonnene Kreispokal-Finale gegen den SV Raigering. Schon in den regulären 90 Minuten war die Kipry-Truppe dem damaligen Bezirksligisten ebenbürtig, jedoch wurden zahlreiche hochkarätige Torchancen nicht verwertet, so dass die Partie nach einem 1:1 im Elfmeterschießen entschieden wurde. Gespannt darf man sein, ob die Inter-Spieler in der Lage sein werden, sich gegen hochkarätige Bayernligaspieler wie Jonczy, Lieder und Co zu behaupten. Im Vorbereitungsspiel gegen den FC Amberg konnte man dies über lange Strecken. Auch wenn das Match Bezirksligist gegen Bayernligist schon im Vorfeld auf dem Papier entschieden zu sein scheint, ist es eine willkommene Abwechslung im Vereinsleben und die Interfans freuen sich auf den Anstoß um 18.30 Uhr auf der Pater-Karl-Küting-Anlage.