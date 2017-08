Vor über 200 Zuschauern liefert der SV Inter Bergsteig Amberg dem Bayernligisten aus Ammerthal einen starken Pokalkampf, der bis zur letzten Minute spannend bleibt - die größere Erfahrung setzt sich aber durch.

In der ersten Spielhälfte war die DJK die klar spielbestimmende Mannschaft. Bereits in der 8. Minute kamen die Gäste durch einen Schuss von Ralf Egeter aus halbrechter Position zu ihrer ersten Tormöglichkeit. Zwei aufeinanderfolgende Kopfballchancen von Egeter und Abadjiew vereitelten zunächst Benjamin Kruppa und anschließend die Latte.In der 28. Minute setzte sich Egeter auf der rechten Angriffsseite durch. Seine flache Hereingabe drückte Tom Abadjiew zur verdienten Führung über die Linie. Kurz vor dem Halbzeitpfiff sahen die Zuschauer die erste Inter-Chance durch Matthias Schmidt auf Zuspiel von Andrej Dauer, die jedoch von der DJK-Abwehr verhindert wurde.Nach der Pause zeichnete sich Inter-Torhüter Hahn durch zwei Glanzparaden gegen die beiden eingewechselten Jonczy und Burger aus. Ab der 60. Minute kam der Bezirksligist zusehends besser ins Spiel und hatte durch seine schnellen Stürmer Schmidt, Dauer und Kubik die ein oder andere Kontermöglichkeit.Kurz vor Ende der Partie träumten die treuen Inter-Fans schon von einer Entscheidung im Elfmeterschießen: David Kubik lief nach einem schönen Pass von Matthias Schmidt alleine auf den Gästekeeper zu, konnte diesen aber nicht bezwingen. Nach dieser Aktion musste Ammerthals Abwehrspieler Holfelder verletzt ausgewechselt werden.In Überzahl hatten die Mannen um Coach Kipry mehr Spielanteile. Die Gästeabwehr verstand es in dieser Phase aber, keine zwingenden Torchancen mehr zuzulassen. Als der Bezirksligist alles auf eine Karte setzte, nützte Jonczy mit dem Schlusspfiff eine Konterchance zum 2:0-Endstand.Mit dieser disziplinierten und couragierten Mannschaftsleistung verabschiedet sich der SV Inter Bergsteig aus dem Pokal und kann sich nun auf die kommenden Ligaspiele konzentrieren.

SV Inter Bergsteig: Hahn, Schmidt, Hoffmann, B. Kruppa, G. Sejdiu, Waschkau, Kubik, Mikalauskas, Dauer, A. Sejdiu, Scheinherr (69. Schneider)

DJK Ammerthal: Haas, Zischler, Fischer, Schneider (46. Burger), Lieder (46. Jonczy), Mandula, Wendl, Holfelder, Egeter (46. Stauber), Abadjiew, ZitzmannTore: 0:1 Abadjiew (28.), 0:2 Jonczy (90.+2) - SR: Florian Fleischmann - Zuschauer: 230