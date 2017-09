Eine starke Mannschaftsleistung zeigt der SV Inter Bergsteig Amberg im Freitagsspiel der Bezirksliga Nord gegen den SV Sorghof. Die Belohnung durch einen Dreier bleibt allerdings versagt.

Mit 0:0 trennten sich der Aufsteiger und der Absteiger. Bereits in der sechsten Minute wurde David Kubik durch einen schönen Flankenlauf von Andrej Dauer in Szene gesetzt. Sein Volleyschuss ging nur knapp über das Tor. In der neunten Minute erkämpfte sich Benjamin Kruppa das Leder und spielte seinen Bruder David frei. Dieser scheiterte jedoch an Torwart Götz.Die Inter-Fans hatten den Jubelschrei schon auf den Lippen, als sich die Kugel nach einer verunglückten Flanke von Sergej Hofmann gefährlich dem Tordreieck näherte. Diesmal retteten die Fingerspitzen des SVS-Keepers die Situation. Die einzige wirklich nennenswerte Aktion hatte die Truppe um Trainer Hans-Jürgen Plößl in der 42. Minute: Leißner passte auf seinen Kapitän Udo Hagerer, der aus einer Abseitsposition ins Tor traf und deshalb vom Schiedsrichter zurückgepfiffen wurde.Auch nach der Pause dominierte die Elf von Markus Kipry das Match. Die Inter-Abwehrkette ließ keine Möglichkeiten der Gäste zu und wichtige Zweikämpfe wurden bereits im Mittelfeld gewonnen. An Möglichkeiten, den Siegtreffer zu erzielen, mangelte es wahrlich nicht. Drei hochkarätige Chancen hatte allein Matthias Schmidt: In der 61. Minute wollte er nach einem langen Abschlag von Christopher Hahn den Ball mit einem Lupfer ins Sorghofer Tor heben, verfehlte das Ziel dabei knapp. Ein blitzsauberer Angriff über Mikalauskas und Kubik endete mit Schmidts Pfostenschuss.Auch als sich David Kubik in der 81. Minute zum wiederholten Male auf der rechten Seite durchsetzte, konnte Schmidt - in leichter Rücklage - den Ball nicht im Netz unterbringen. An diesem Abend hätte man noch lange weiterspielen können, das Sorghofer Tor schien wie zugenagelt.SV Inter Bergsteig Amberg: Chr. Hahn, S. Hoffmann (83. B. Schneider), W. Waschkau, A. Sejdiu, G. Sejdiu, B. Kruppa, D. Mikalauskas, A. Dauer (63. J. Scheinherr), D. Kruppa (70. N. Dürbeck), M. Schmidt, D. KubikSV Sorghof: M. Götz, T. Rudlof, Ch. Nutz (83. Ch. Renner), D. Kraus, S. Siegert, U. Hagerer, J. Leißner (50. K. Kuscuoglu), A. Meyer, T. Doschat, T. Götzl, C. Steiner (73. M. Schmidt)Schiedsrichter: Fabian Kussinger - Zuschauer: 180