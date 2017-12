Traditionell bildet die Endrunde im Pokalwettbewerb den Abschluss des Jahres im Tischtenniskreis Amberg. Die jeweils vier Halbfinalisten bei den Herren und Jungen ermitteln am Sonntag, 17. Dezember, ab 10 Uhr in der Turnhalle der Max-Prechtl-Schule in Hahnbach die Pokalsieger. Sie vertreten den Kreis auf Bezirksebene bei der Ermittlung der Kreispokalsieger der Oberpfalz. Ausgerichtet wird der Wettkampf, der unter der Leitung des Kreisvorsitzenden Günter Bauer steht, von der Tischtennisabteilung des SV Hahnbach. Bei den Herren haben sich die Erstligisten TuS Schnaittenbach III, SG Schmidmühlen I und SV Hahnbach II sowie der SV Etzelwang aus der 2. Kreisliga qualifiziert. In der Endrunde der Jungen stehen sich mit dem TuS Schnaittenbach II, SV Illschwang II, SV Etzelwang I und dem SV Hahnbach I nur Erstligisten gegenüber.