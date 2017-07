Raigering. An zwei Tagen wuselten im Pandurenpark die Fußballstars von Morgen. Für die kleinen Kicker auf dem grünen Platz war natürlich das Dabeisein in den Spielen das Größte und die Belohnung, eine große Schachtel Gummibärchen die begehrteste Trophäe. Die Begeisterung war ihnen deswegen regelrecht in die Gesichter geschrieben und der Stolz bei der Siegerehrung.

Die Jugendabteilung des SV Raigering hat zum "Volvo-Cup Autohaus Hofmann GmbH" Kicker der Jahrgänge 2006 bis 2010 eingeladen. Die Attraktivität des Volvo-Cups zeigt sich darin, dass mittlerweile viele Mannschaften aus benachbarten Landkreisen, der gesamten Oberpfalz und aus der Metropolregion Nürnberg nach Raigering reisen. Die Endresultate:G-Junioren1. SV Raigering I, 2. TuS Schnaittenbach, 3. TSV Königstein, 4. TuS Rosenberg, 5. SG Kaltenbrunn/Freihung, 6. SV Loderhof/Sulzbach, 7. SG Illschwang/Schwend/Kastl, 8. DJK Ammerthal, 9. SV Raigering II, 10. ESV Flügelrad NürnbergF1-Junioren1. TSV Theuern, 2. Post SV Nürnberg, 3. SG Quelle Fürth F2, 4. TuS Hirschau, 5. SV Raigering U9, 6. SG Illschwang/Schwend/Kastl, 7. SG Auerbach, 8. FSV Gärbershof, 9. SG Paulsdorf/Freudenberg/Kemnath, 10. SG Rosenberg/TraßlbergF2-Junioren1. SG Rosenberg/Traßlberg II, 2. SV Raigering U8 I, 3. TSV Kümmersbruck, 4. SV Ettmannsdorf F2, 5. DJK Ammerthal U8, 6. SV Raigering U9 II, 7. SV Raigering U8/U9E1-Junioren1. SG Nürnberg U10, 2. SpVgg Moosbach, 3. FC Weiden-Ost, 4. TSV Theuern, 5. SpVgg SV Weiden U11, 6. SV Raigering U11, 7. TSV Königstein E1, 8. SG Paulsdorf/Freudenberg/KemnathE2-Junioren1. Post-SV Nürnberg U10, 2. SpVgg SV Weiden U10, 3. TSV Nittenau E2, 4. SC Eschenbach E2, 5. SV Raigering U10 I, 6. SV Raigering U10 II, 7. SG Illschwang/Schwend/Kastl, 8. TSV Königstein E2___Mehr Bilder im Internet: