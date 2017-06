Seit 2012 spielt Julian Ceesay für den FC Amberg und gehört zu den Stabilisatoren in der Abwehr. Vom FV Vilseck aus der Fußball-Bezirksoberliga an den Schanzl gewechselt, mauserte er sich schon in der Regionalliga zum Stammspieler. Diese Woche hat der 1,89 Meter große und 85 Kilogramm schwere 27-Jährige nun Teammanager Wolfgang Gräf zugesagt, seinen bis Ende der Saison 2017/18 laufenden Vertrag bei den Gelb-Schwarzen zu erfüllen. "Ein wichtiger Eckpfeiler für unsere junge Mannschaft", freut sich Gräf.

Bereits im April 2015 hatte das Amberger Eigengewächs seinen Kontrakt bis Ende der kommenden Spielzeit verlängert. Nach Gesprächen bestätigte Ceesay dies und bleibt dem verjüngten Bayernliga-Team um Cheftrainer Lutz Ernemann, der entgegen derzeit vieler anderslautender Gerüchte nicht den FCA verlassen wird, erhalten. "Ein wichtiger Baustein, der unserer jungen Truppe sicherlich die nötige Stabilität verleihen wird", so Teammanager Gräf. "Er ist eine Identifikationsfigur aus dem eigenen Verein, die den Durchbruch geschafft hat." In den vergangenen fünf Spielzeiten kam Ceesay zu 131 Einsätzen in der ersten Mannschaft, in denen er neun Tore markierte."Für Julian ist es nach dem Abstieg aus der Regionalliga und in den letzten Monaten nicht immer ganz einfach im Verein gewesen", so Gräf. "Ich erwarte von ihm, dass er sich verstärkt einbringt und zusammen mit Kevin Kühnlein und Jan Fischer in der Mannschaft voran marschiert und unsere jungen Spieler führt. Alles andere ist Schnee von gestern!"