Bei den Hallenmeisterschaften der Junioren im Futsal stehen in den kommenden Wochen die Entscheidungen auf Bezirks- und Kreisebene an. Für die Bezirksmeisterschaften bereits qualifiziert sind der FC Amberg (B- und D-Junioren), SV Raigering (B- und C-Junioren und die JFG Obere Vils (D-Junioren).

Die Kreismeisterschaften der C- und D-Junioren finden am Sonntag, 28. Januar, in der Schulsporthalle in Vohenstrauß statt. Bei den C-Junioren sind aus dem heimischen Raum die JFG Haidenaab-Vils und die SG Rosenberg dabei, bei den D-Junioren die SG Königstein und JFG Obere Vils.KreismeisterschaftenC-JuniorenAm Sonntag, 28. Januar, von 14 bis 17 Uhr in VohenstraußTeilnehmer: SG Rosenberg, SG Vohenstrauß, FC Weiden-Ost (alle Kreisliga), SC Eschenbach (Kreisklasse), JFG Haidenaab-Vils, SG Neustadt/Kulm (beide Gruppe)D-JuniorenAm Sonntag, 28. Januar, von 9 bis 13 Uhr in VohenstraußTeilnehmer: JFG Obere Vils, SG SV Kulmain, JFG Oberpfälzer Grenzland (alle Kreisliga), JFG Haidenaabtal, DJK Neustadt/WN, SG Vohenstrauß (alle Kreisklasse), SG Königstein (Gruppe)BezirksmeisterschaftenB-JuniorenSamstag, 3. Februar, in NittenauGruppe A: JFG 3-Schlösser Eck, JFG Schwarze Laber (beide Bezirksoberliga), SG Dieterskirchen, SV Raigering (beide Kreisliga)Gruppe B: FC Amberg, TSV Kareth-Lappersdorf (beide Bezirksoberliga), Regensburger Turnerschaft (Kreisliga), Ausrichter SG Nittenau (Gruppe)C-JuniorenSamstag, 3. Februar, in NittenauGruppe A: JFG Obere Vils (Bayernliga), TSV Kareth-Lappersdorf (Bezirksoberliga), Ausrichter TSV Nittenau, JFG Schwarzachtal (beide Kreisliga)Gruppe B: SV Raigering, JFG 3-Schlösser Eck (beide Bezirksoberliga), SG SV Pfatter (Gruppe), Kreismeister Amberg/WeidenD-JuniorenSamstag, 17. Februar, in NittenauGruppe A: FC Amberg, FC Weiden-Ost (beide Bezirksoberliga), TSV Großberg (Kreisliga), TSV Nittenau (Ausrichter)Gruppe B: ASV Cham, SpVgg SV Weiden (beide Bezirksoberliga), SV Schwarzhofen (Kreisliga), Kreismeister Amberg/Weiden