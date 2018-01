Auf ein langes Wochenende freut sich der SV Inter Bergsteig Amberg, der in der triMAX-Halle die Hallenfußball-Stadtmeisterschaften der B-, D-, E und F-Junioren ausrichtet. Gespielt wird jeweils in zwei Gruppen mit anschließenden Platzierungsspielen. Los geht das Spektakel am Samstag, 20. Januar, um 9 Uhr mit den B-Junioren. Am Start sind der FC Amberg I und II, SV Raigering I und II, FSV Gärbershof, DJK Amberg, SC Germania Amberg und SV Inter Bergsteig. Das Endspiel ist für 12.50 Uhr geplant. Ab 14 kämpfen die D-Jugendlichen um die Hallenkrone. Teilnehmer: FC Amberg I und II, Raigering I und II, Inter Bergsteig I und II, Gärbershof und Germania. Das Finale wird um 17.50 Uhr angepfiffen. Spielzeit bei beiden Altersklassen ist jeweils zwölf Minuten pro Begegnung.

Am Sonntag, 21. Januar, sind dann die Jüngeren an der Reihe. Bei den E-Junioren spielen ab 9.30 Uhr FC Amberg I und II, Raigering I und II, Germania I und II, Gärbershof und Inter Bergsteig. Das Finale wird um 12.45 Uhr angepfiffen. Der Sonntagnachmittag (ab 14 Uhr) gehört den F-Junioren. Teilnehmer sind Raigering I, II und III, Gärbershof I und II, Inter Bergsteig I und II sowie Germania Amberg. Das Turnier endet mit dem Finale um 17.15 Uhr und der anschließenden Siegerehrung. Am Sonntag beträgt die Spielzeit jeweils zehn Minuten pro Begegnung.