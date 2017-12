Die Bambini testen neue Strategien wie die Sechser-Mauer-Taktik oder das Spiel mit dem Ball "sechs gegen sechs auf 20 Quadratmetern". Für die Zuschauer in der Amberger triMAX-Halle der pure Wahnsinn.

Der FSV Gärbershof hatte zum vorweihnachtlichen Fußball-Cup in der Halle eingeladen, rund 300 Nachwuchstalente kamen. Mit dem Schlachtruf "Zicke, Zacke, hoi, hoi, hoi" starteten die fünf Turniere . In seiner Begrüßung hob Jugendleiter Albert Kiener hervor, dass für ihn bei den Spielen vor allem das Miteinander und die Kameradschaft der Sportler untereinander wichtig sei.Am Samstag eröffnete die E1-Jugend das Turnier. Gespielt wurde nach dem Modus "Jeder gegen Jeden". Die SG Schwandorf setzte sich als Sieger durch. Es folgten die Mannschaften vom SV Raigering, der SG Hahnbach, der SG Theuern/Haselmühl auf den weiteren Plätzen. Das E2-Turnier entschied die SG Illschwang/Schwend für sich, gefolgt von SC Ettmannsdorf, DJK Ammerthal, SG Hahnbach, SG Theuern/Haselmühl und DJK Ursensollen. Das Spiel um den siebten Platz gewann der FSV Gärbershof nach einem spannenden Elfmeterschießen gegen den FC Amberg. Da kam Derby-Stimmung auf. Die F1 startete mit fünf Mannschaften. Souverän gewannen die Jungs des FSV Gärbershof mit 12 Punkten. Es folgten der SC Ettmannsdorf, der FC Freihung, der 1. FC Schwandorf und der ASV Schwend/SV Illschwang. Am Sonntag eiferten acht F2-Teams um den Sieg. Die DJK Ursensollen setzte sich vor dem SC Ettmannsdorf durch, der SG Hahnbach, dem FSV Gärbershof, der SG Traßlberg/Rosenberg, der SG ASV Haselmühl/TSV Theuern, der DJK Ammerthal und dem SV Hahnbach.Im Vierer-Bambini-Turnier der G-Junioren mit Vor- und Rückrunde wimmelte es nur so vor den Toren. Die neuen Strategien ließen die Zuschauer mitfiebern, und alle feuerten die Kinder lautstark an. Die meisten Punkte und Tore erzielte das Team von Germania Amberg, gefolgt von TuS/WE Hirschau, FSV Gärbershof und SV Hahnbach. Die Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren stellten bei diesem Budenzauber ihre fußballerischen Talente bestens unter Beweis. Als Auszeichnung für ihren hohen Einsatz und ihre Spielfreude überreichte Jugendleiter Albert Kiener allen Mannschaften eine Nikolausurkunde und jedem Spieler eine Trophäe.