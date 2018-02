Bei der bayerischen Meisterschaft in der Halle glänzt Katrin Fehm über die 60 m und 200 m. Jetzt steht für die Sprinterin vom ESV Amberg die deutsche Meisterschaft an - das wird eine andere Hausnummer. Denn sie startet seit diesem Jahr nicht mehr in der Jugend, sondern bei den Erwachsenen.

Zeitplan Samstag, 17. Februar:

60 Meter: 15.05 Uhr Vorlauf, 16.45 Uhr Halbfinale, 18.10 Uhr Finale;



Sonntag, 18. Februar

200 Meter: 13.20 Uhr Vorlauf, 15.40 Uhr Finale;



Liveübertragung im Internet auf www.leichtathletik.de

Die Helmut-Körnig-Halle, das Leichtathletik-Zentrum Westfalens, gleich neben dem Fußballstadion von Borussia Dortmund, ist Schauplatz der deutschen Meisterschaften. 4500 Zuschauer fasst die Halle, und sie ist an beiden Tagen ausverkauft. Am Samstag, 17. Februar startet Katrin Fehm über die 60 Meter, am Sonntag über die 200 m. Ein Interview mit der gebürtigen Hahnbacherin, die im April 20 Jahre alt wird.Katrin Fehm: Ich trainiere hauptsächlich in Amberg. Die Fahrerei nach Fürth in die Leichtathletikhalle, da habe ich nicht die Zeit dafür. Da geht mal schnell ein ganzer Tag drauf. Ich fahr vielleicht alle zwei Wochen mal nach Fürth.Draußen im Freien im FC-Stadion.Wir müssen halt Spikes anziehen. Geräumt wird für uns nicht.Natürlich. In der Halle haben wir eine 200-Meter-Rundbahn. Draußen eine 400-m-Rundbahn. In der Halle kommt noch die Kurvenneigung dazu. Das kann man draußen relativ schwer trainieren. Das ist für mich schon ungewohnt, die 200 Meter auf so einer schiefen Bahn zu laufen mit extrem engen Kurven. Da haben andere schon einen Vorteil.Wenn's hoch kommt, schon fünfmal. So zwei Stunden.Ab und an gehe ich ins Studio. Momentan nicht so oft. Während der Wettkampfphase knallt man nicht so viele Krafteinheiten rein, weil es die Muskulatur abschwächt. Einmal pro Woche bin ich im Kraftraum.Eigentlich nicht allzu viel. Es ist alles ein bisschen unrealistisch, wie meine Leichtathletikkarriere verlaufen ist. Wenn ich das jemanden erzähle, der viel Ahnung von Leichtathletik hat, der schüttelt immer nur den Kopf. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich die Nerven behalte. Die Frauen sind schon eine ganze Ecke schneller. Mein Ziel ist, mich erstmal gut einzuordnen und den Sprung von der Jugend in die Erwachsenenklasse zu schaffen und nicht auf halber Strecke verloren zu gehen.Oh Gott, Nutella habe ich schon ewig nicht mehr gegessen. Bestimmt schon über ein Jahr nicht.Dürfen schon. Aber was da drin ist, ist nicht so gut für die Muskulatur. Ich habe schon viel dazu gelernt, was Ernährung angeht. Da achte ich schon sehr drauf. Ich merke einfach, dass gesunde und ausgewogene Ernährung total wichtig ist für den Leistungssport. Es ist einfach Grundlage, um Verletzungen vorzubeugen. Nutella-Frühstück habe ich durch Haferflocken oder Birchermüsli ersetzt.Nein. Ich wäre ganz froh darüber, wenn ich mich mal mit einem zusammensetzen könnte. Meine Mama ist sportlich auch sehr aktiv und gibt viele Kurse. Sie ist auf vielen Schulungen und hat dadurch einen großen Durchblick. Meine Mama und ich arbeiten da gut zusammen.Zum Frühstück Haferflocken, mittags einen Lachs und am Abend Salat. Die Wettkampfwoche steht an, da braucht der Körper viele Vitamine und Nährstoffe.Ich esse viel davon. Der Speicher wird vor dem Wettkampf aufgefüllt. Man braucht als Sprinter schon die Kraft. Für uns gibt es "Low Carb" gar nicht. Kohlenhydrate sind essenziell, damit wir unsere Leistung abrufen können. Es gibt Nudeln und Fleisch, so was in der Richtung.Eigentlich ja. Snowboard und Ski fahre ich total gerne. Aber durch den Leistungssport kann ich es mir nicht erlauben. Weil ich ein richtig großer Tollpatsch bin. Wenn mir jemand sagt: "Kati, du brichst dir beim Skifahren nicht das Bein", dann brech' ich mir beide Beine. Deswegen lass ich solche Aktivitäten mal gut sein.Letztes Jahr, im Februar glaube ich. In Österreich. Seitdem nicht mehr.Dieses Mal nur meine Trainerin Ulrike Glück. Mal gucken, ob es ohne Fanclub auch klappt. Normalerweise ist meine ganze Familie dabei.Krankheitsbedingt und von der Zeit her. Ich habe noch eine kleine Schwester, und die will auch noch was von ihren Ferien haben.Über die 60 Meter wäre ich schon froh, wenn ich den Zwischenlauf erreiche, weil das einfach nicht meine Stärke ist. Mir geht es darum, ein bisschen Sicherheit zu gewinnen für die Bahn und die Atmosphäre. Die Halle ist komplett ausverkauft.Nein, eigentlich nicht. Es sind noch zwei am Start mit Sonderstartrecht. Die sind normalerweise schneller als ich. Aber dadurch, dass die Hallen-WM in Birmingham noch ansteht, und die 200 Meter keine internationale Disziplin sind in der Halle, wird der Großteil der Sprinter auf die 60 Meter gehen. Da habe ich gute Chancen, mich bei den 200 m weiter vorne zu platzieren.