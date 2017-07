Schneller geht's nicht: Katrin Fehm läuft in Mannheim bei der Junioren-Gala Weltjahresbestzeit mit der 4x100-m-Staffel, Corinna Schwab gelingt Gleiches mit der 4x400-Staffel - beide sind damit für die EM in Italien qualifiziert.

Mannheim/Amberg. (ulg/glg) Die internationale DLV-Junioren-Gala gilt für die aufstrebenden Leichtathletiktalente Deutschlands als Ausscheidungswettbewerb für die Europameisterschaften im italienischen Grosseto und für die anderen Nationen als letzter Formtest für internationale Meisterschaften. Sprinttalent Katrin Fehm (ESV Amberg) hatte bereits im Mai beide EM-Normen über 100 und 200 m abgehakt. Nach überstandener Verletzung kämpfte sich sie mit Bravour wieder zurück und wurde in einem 15 Teilnehmer starken Feld (8 Nationen) über 200 m in 23,67 Sekunden sehr gute Dritte. Es siegte Sophia Junk von der LG Rhein/Wied in sehr guten 23,42 Sekunden vor Alisha Reed aus Großbritannien in 23,62 Sekunden.Da der DLV momentan über ausgezeichnete Sprinterinnen verfügt, die allesamt über 100 m die vier ersten Plätze in der europäischen Bestenliste einnehmen, wurde der 4x100-m-Lauf mit Spannung erwartet. Dabei waren sie durch die krankheitsbedingte Absage der U-18-Europameisterin Keshia Kwadwo vom TV Wattenscheid nicht mal in Bestbesetzung angetreten, was eine kurzfristige Umstellung der Staffel notwendig machte. Die Mädels in Besetzung Wiebke Griephan (LAV Ribnitz), Katrin Fehm (ESV Amberg, sonst Startläuferin), Sophia Junk (LG Rhei/Wied) und Jenny Montag vom TSV Bayer Leverkusen wechselten ausgezeichnet und erzielten in pfeilschnellen 43,84 Sekunden eine neue Weltjahresbestzeit und deklassierten die Staffel aus Großbritannien, die in 44,74 Sekunden Zweite wurde.Corinna Schwab vom TV 1861 Amberg belegte den zweiten Platz im 400-m-Finale und qualifizierte sich als beste Deutsche mit einer Zeit von 54,05 Sekunden für das Großereignis in Italien. In einem kräftezehrenden Lauf mit erheblichen Gegenwind auf der Gegengeraden unterbot sie mit ihrer Zeit klar die geforderte Norm von 54,40 Sekunden. Die Staffel der weiblichen U20-Läuferinnen über 4x400 Meter konnte mit Corinna Schwab als Schlussläuferin einen neuen Meetingrekord und eine neue Jahresweltbestzeit von 3:36,20 Minuten aufstellen. Den alten Rekord hielt das Team aus Jamaika (3:37,96 Minuten). Damit hat auch die 4 x 400 Meter Auswahlstaffel die geforderte Norm von 3:41,00 Minuten deutlich unterboten.Jetzt geht es für Katrin Fehm und Corinna Schwab zusammen mit der Juniorennationalmannschaft in ein einwöchiges Staffeltrainingslager nach Dortmund, bevor sie dann gemeinsam nach Grosseto zur Europameisterschaft (20. bis 23. Juli) fliegen.