Unterschiedlicher könnte die Osterbilanz nicht ausfallen: Der FC Amberg II verlor in der Fußball-Bezirksliga Nord gegen den SV Schwarzhofen (1:3) und TuS Kastl (0:6), der SC Katzdorf blieb dagegen bei seinen Siegen gegen den TuS Kastl (2:0) und SV Inter Bergsteig Amberg (2:0) ohne Gegentreffer. Dadurch verschaffte sich die Mannschaft ein komfortables Polster auf die Abstiegszone. Am Sonntag, 8. April, geht es zum Tabellenvorletzten FC Amberg II, und dort ist die Elf von Christoph Karl klarer Favorit. Allerdings gab es gegen die Amberger, die am Freitagabend ein Nachholspiel in Hirschau bestritten, in den vergangenen Jahren kaum etwas zu Lachen, denn der Gegner hatte meist der bessere Ende für sich. Im Hinspiel jedoch siegten die Katzdorfer. Aufgrund ihrer guten Verfassung und der disziplinierten Spielweise wollen die Gäste auch in Amberg erfolgreich sein. Das Trainerduo hat keine Veranlassung, die personelle Besetzung zu verändern. Anstoß ist um 15 Uhr.