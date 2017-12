Fronberg. Die Kreismeisterschaften im Kegeln der Altersklassen U 14 und U 18 wurden auf den Bahnen des ASV Fronberg ausgetragen. Die Wettkämpfe zeichneten sich wieder einmal durch sehr gute Ergebnisse aus.

In der Altersklasse U 14 männlich setzte sich Lokalmatador Tim-Rico Karl vom ASV Fronberg dank beeindruckender 526 und 504 Kegel (gesamt 1030 Holz) vor den beiden Schwarzenfeldern Leonhard Leyh (479/472/gesamt 951) und Patrick Blab (443/489/932) durch.Ebenfalls für die Bezirksmeisterschaften in Regensburg qualifizierten sich Johannes Kölbl (Fensterbach, 845 Kegel), Oliver Hampl (843), David Morlang (beide Fortuna Neukirchen, 824) und Jonas Gräsmann (TuS Schnaittenbach, 817).Bei den Mädchen der Altersklasse U 14 setzte sich Kerstin Übelacker vom SKK Etzelwang mit 439 und 453 Kegel (gesamt 892) vor der Fronbergerin Laura Terbeznik (436/421/857) durch. Den Bronzerang sicherte sich Hannah Butz (425/426/851) vom FC Schwarzenfeld. Neben den drei Erstplatzierten löste auch Laura Scharf (760 Kegel) vom FC Schwarzenfeld das Ticket für die Bezirksmeisterschaften.Spannend bis zum letzten Wurf war der Wettbewerb der Klasse U 18 männlich. Niklas Plößel vom SKK Etzelwang hatte nach 525 und 532 Kegel (gesamt 1057) hauchdünn die Nase vorn. Lukas Mohr (FC Schwarzenfeld) musste sich nach 517 und 539 Holz (gesamt 1056) mit der Silbermedaille begnügen. Eine tolle Aufholjagd zeigte Fabian Plößel (SKK Etzelwang), der nach 477 Kegel 569 nachlegte und sich mit Rang drei belohnte. Auch der Viertplatzierte Benedikt Ronz (FAF Hirschau, 1025) qualifizierte sich für die nächste Runde.Christine Graf vom TuS Schnaittenbach heißt die neue Kreismeisterin der U 18 weiblich. Sie setzte sich nach 493 und 503 Kegel (gesamt 996) hauchdünn vor der Schwarzenfelderin Sabrina Meier (507/482/989) durch. Bronze ging an Lisa Kausler vom TuS Schnaittenbach.