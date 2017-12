Die Sportkeglerinnen von FEB Amberg beendeten den letzten Vorrundenspieltag in der Bayernliga mit einer Niederlage beim TSV Milbertshofen mit 1:7 und 3107:3259. Mannschaftsführerin Anja Kowalczyk kam gegen Madlen Zwicknagl gut in die Partie und unterlag nur im zweiten Satz knapp. Mit starken 540:512 holte die Ambergerin dann auch schon den einzigen Ehrenpunkt für den FEB. Silke Kirchberger bekam es mit es mit einer gut aufgelegten Daniela Gammer zu tun. Die Ambergerin konnte sich diesmal deutlich stärker als sonst in Szene setzen, Gammer ließ auf ihrer Heimbahn jedoch nichts anbrennen (548:530). Die FEB-Damen lagen nach dem Startdurchgang unerwartet mit zehn Zählern vorne. Juliet Rose aus der zweiten Mannschaft hatte gegen die stark aufspielende Sandra Mayr keine Chance. Diese legte mit 560 eine äußerst gute Partie hin und knöpfte der Ambergerin (453) etliche Hölzer ab. Anders sah es über lange Zeit bei Silke Simon gegen Mirjam Schmiele aus; die Ambergerin hielt bis zum letzten Durchgang gut dagegen, wurde dann aber von Schmiele im letzten Satz mit 173 noch förmlich überrollt. Somit ging auch dieses Duell mit 534:504 an Milbertshofen. Der Rückstand der Ambergerinnen war auf uneinholbare 127 Zähler angewachsen und die Begegnung entschieden. Tanja Immer verlor gegen Manuela Bohm, die stärkste Akteurin der Gastgeberinnen (536:569). Pech hatte Annette Krieger gegen Kathrin Stübinger; sie verlor den ersten Durchgang trotz eines starken Auftrittes mit zwei Zählern und lieferte sich mit ihrer Gegnerin danach einen engen Kampf. Im Schlussdurchgang unterlag Krieger hauchdünn mit nur einem Zähler (544:536) und musste den Punkt abgeben.