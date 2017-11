Die Keglerinnen von FEB Amberg verloren am achten Spieltag auf eigenen Bahnen knapp gegen den SKC Steig Bindlach. Die verletzungsgeschwächten Gastgeberinnen hatten den Sieg zwar auf der Hand, unterlagen aber letztendlich mit 2:6 Mannschaftspunkten bei 3004: 3026 Holz.

Roswitha Mutzbauer (464) verlor gegen Katharina Schuhmann-Franke (489), FEB-Mannschaftsführerin Anja Kowalczyk begann gegen Anja Franke äußerst stark, so dass diese bereits nach einem Durchgang auf verlorenem Posten stand. Kowalczyk entschied ihr Duell mit der Amberger Bestleistung von 539:467 klar für sich.Jennifer Wehner (502) unterlag der Tagesbesten Bettina Stahlmann (548), die Bindlacherin punktete in jedem Satz durch ein stärkeres Abräumen. Silke Kirchberger hatte gegen Susanne Helger die Fäden über lange Distanz noch in der Hand, war im entscheidenden vierten Durchgang aber zu harmlos und verlor mit 474:502. Damit hatten die Gäste die Partie zu ihren Gunsten gedreht und lagen nun mit 27 Zählern in Führung.Tanja Immer lieferte sich mit Ellen Grafberger ein enges Gefecht, die Ambergerin konnte die Schwächen der Bindlacherin allerdings in den entscheidenden Momenten nicht für sich nutzen. Mit 509:511 unterlag die bei Satzgleichstand äußerst knapp. Auch Annette Krieger tat sich schwer, die ebenfalls nicht überzeugende Pia Streng in den Griff zu bekommen. Die Ambergerinnen erspielte sich bis kurz vor Schluss einen kleinen Vorsprung und es sah so aus, als könnte man ein Unentschieden erreichen. Streng machte die FEB-Hoffnungen allerdings im letzten Durchgang durch starkes Abräumen zunichte.