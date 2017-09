FEB zum Derby nach Raindorf

Amberg. (sga) Ein spielfreies Wochenende liegt hinter der Mannschaft von FEB Amberg. Doch bereits an diesem Wochenende kommt es zu ersten Showdown im Kampf um den Klassenerhalt. Am Samstag, 30. September, um 13 Uhr treten die Vilsstädter zum Oberpfalzderby beim Mitaufsteiger SKK Chambtalkegler Raindorf an. Die Raindorfer Mannschaft musste sich noch bei den Aufstiegsspielen in Straubing mit dem zweiten Platz hinter dem FEB Amberg einreihen, doch bereits damals deutete sich an, dass sich beide Mannschaften auf Augenhöhe begegnen werden.Mit Radek Hejhal wurde zudem ein absoluter Spitzenkegler verpflichtet, welcher die Mannschaft zusammen mit Altmeister Christian Schreiner, Alexander Raab, Milan Svoboda oder Michael Kota extrem gefährlich macht. Besonders auf eigener Anlage bietet die Raindorfer Mannschaft nur wenig Angriffspunkte und so werden die Hausherren auf ihre Ausgeglichenheit setzten.Die Amberger sind sich dieser Aufgabe bewusst und wissen allerdings auch, dass es eben auch diese Ausgeglichenheit ist, welche FEB Amberg stark macht. Ebenso wird zwischen beiden ausgeglichenen Mannschaften die Tagesform und Nervenstärke eine große Rolle spielen.Kapitän Wehner kann auch in diesem Spiel auf den kompletten Kader zurückgreifen und musste im Verlauf der Woche das eine oder andere Gespräch führen und sich über die richtige Aufstellung den Kopf zerbrechen. Alle Spieler haben in den vergangen Woche gut trainiert und sind in der Lage, Topleistungen auf die Bahn zu bringen.