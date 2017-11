Viel Zeit, um das Auswärtsspiel gegen Schwabsberg zu verarbeiten, hatten die Kegler von FEB Amberg bisher nicht, denn am Samstag, 18. November, um 13.30 Uhr erwarten die Oberpfälzer mit dem TSV Breitengüßbach das nächste richtungsweisende Duell im Kampf gegen den Abstieg. Der TSV Breitengüßbach steht mit 4:8 Punkten derzeit auf Platz sechs der Bundesliga und kann mit den bisherigen Begegnungen zufrieden sein. Doch beim Heimspiel gegen den Deutschen Meister zeigten die Oberfranken, dass sie besonders auf eigener Anlage auf höchstem Niveau spielen können. Denn sie hatten Zerbst am Rande der Niederlage, doch wie so oft zogen die Zerbster den Kopf aus der Schlinge und entführten knapp mit drei Holz die Punkt aus Breitengüßbach.

Mit Christian Jelitte (Victoria Bamberg) konnte sich der TSV deutlich verstärken. Mit Mario Nüßlein verfügen die Gäste ohnehin über einen Ausnahmespieler und auch Robin Parkan oder Albert Kirizan sind in der Bundesliga für gute Leistungen bekannt.Die Amberger haben vergangene Woche in Schwabsberg zumindest den Weg in die richtige Richtung eingeschlagen. Auch wenn Rainer Limbrunner und Michael Wehner an diesem Tag weit unter ihren Möglichkeiten zurück blieben. Doch der Rest Mannschaft zeigten eine Leistungssteigerung, und auf ihrer Heimbahn sollten die beiden Stützen der Mannschaft zurück in die Spur finden. Florian Möhrlein, der aus beruflichen Gründen vergangen Woche pausiert hatte, steht ebenfalls wieder zur Verfügung. Zusammen mit Bernd Klein, Wolfgang Häckl und Matthias Hüttner gehen die Hausherren gut vorbereitet in die Partie, um die Punkte in Amberg behalten zu können.