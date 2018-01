Wo möchten Sie gerne leben?

Ich bin seit 1963 in Poing zu Hause - und das wird auch so bleiben. Aber ich liebe das Reisen und bin ganz besonders gerne in Schottland und auf Hawaii.Was sind Ihre persönlichen Stärken?Es gelingt mir ganz gut, Konfliktsituationen zu lösen.Was war Ihr größter Fehler?Dass ich zweimal durch die Führerscheinprüfung gerasselt bin.Wer wollten Sie als Kind sein?Ein unheimlich guter Fußballer.Was war Ihr schlimmster/bester Schulstreich?Den habe ich erfolgreich verdrängt.Mit welchem Promi würden Sie gerne mal einen Kaffee trinken?Tina Turner, die ich schon live auf Konzerten erleben durfte, ich liebe ihre Musik - wir hätten garantiert einiges zu besprechen.Welchen Satz hassen Sie am meisten?"Das haben wir ja noch nie so gemacht!"Was haben Sie sich von Ihrem ersten Gehalt/Ihrer ersten Siegprämie gekauft?Eine Spülmaschine.Bei welcher Nachspeise können Sie einfach nicht widerstehen?Tiramisu.Welche Fernsehsendung ist für Sie Pflicht, bei welcher schalten Sie sofort weg?"BFV.TV - das Bayerische Fußballmagazin" auf www.bfv.tv, was ich gleich lasse, sind Spielfilme, die länger als 90 Minuten dauern.Was ist Ihre Lieblingsbeschäftigung?Mit meiner Frau gut essen gehen.Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich ......wenig anders machen.