Wo möchten Sie gerne leben?

In München. Eine schöne Stadt, und da ich in München geboren wurde, ist das mein Zuhause.Was sind Ihre persönlichen Stärken?Ich bin sehr sozial eingestellt. Deswegen wurde ich auch zum zweiten Mal als Klassensprecher des Landschulheimes Kempfenhausen gewählt.Was war Ihr größter Fehler?Da gibt es noch keinen.Wer wollten Sie als Kind sein?Als ich noch Fußball spielte, im Tor, da war Oliver Kahn mein Vorbild. Jetzt ist es Matthew Anderson, ein amerikanischer Volleyball-Nationalspieler.Was war Ihr schlimmster/bester Schulstreich?Den habe ich noch vor mir.Mit welchem Promi würden Sie gerne mal einen Kaffee trinken?Mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Weil sie sich für Deutschland einsetzt.Welchen Satz hassen Sie am meisten?"Das habe ich dir schon hundert Mal gesagt." Wenn ich das von meiner Mutter oder den Lehrern höre ...Was haben Sie sich von Ihrem ersten Gehalt/Ihrer ersten Siegprämie gekauft?Ich verdiene noch nichts und habe auch noch keine Siegprämie bekommen. Wenn, dann würde ich mir einen Volleyball kaufen, damit ich auch daheim trainieren kann.Bei welcher Nachspeise können Sie einfach nicht widerstehen?Bei keiner. Am liebsten esse ich Vanillepudding mit Kirschen von meiner Mutter.Welche Fernsehsendung ist für Sie Pflicht, bei welcher schalten Sie sofort weg?Ich schaue kaum fern, aber so Sender wie 3Sat mag ich überhaupt nicht.Was ist Ihre Lieblingsbeschäftigung?Mit Freunden an den Starnberger See zum Baden, oder in der Sonne liegen.Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, hätte ich ...... schon früher mit Volleyball angefangen. Ich habe erst mit 13 begonnen, davor habe ich fünf Jahre Fußball gespielt. Aber das hat nicht mehr so viel Spaß gemacht.