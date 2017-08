Wo möchten Sie gerne leben?

Amberg, sonst wäre ich hier nicht. Ich mache aber oft Urlaub auf Hawaii. Dort zu leben, wäre ein Traum.Was sind Ihre persönlichen Stärken?Ich bin ein Teamplayer, sowohl im Sport, als auch im Beruf. Ehrgeiz gehört ebenso zu meinen Stärken.Was war Ihr größter Fehler?Darauf habe ich keine Antwort. Das sollen andere beurteilen.Wer wollten Sie als Kind sein?Als ich 14 Jahre alt war, kam gerade der Film "Grease" in die Kinos. Ich habe ihn sechs Mal gesehen und mir den Soundtrack gekauft. Auch eine Dauerwelle habe ich mir machen lassen. Damals wollte ich sein wie Schauspielerin Olivia Newton-John.Was war Ihr schlimmster/bester Schulstreich?Meiner Französischlehrerin habe ich einmal einen Schwamm ins Gesicht geworfen. Allerdings war es keine Absicht. Wir haben uns den nassen Schwamm zugeworfen. Ich warf ihn in Richtung der Tür und zu meinem Pech kam in diesem Moment die Lehrerin herein. Ich habe einen Verweis kassiert, sonst war ich aber immer brav.Mit welchem Promi würden Sie gerne mal einen Kaffee trinken?Ich bin großer Bayern-München-Fan. Deswegen würde ich gerne mal mit einem Stammspieler der Bayern einen Kaffee trinken.Welchen Satz hassen Sie am meisten?"Wann hörst du endlich mit dem Sport auf?" - Freunde und Familie fragen mich das schon seit zehn Jahren. Aber so lange ich mich bewegen kann, werde ich auch Sport machen.Was haben Sie sich von Ihrem ersten Gehalt/Ihrer ersten Siegprämie gekauft?Nichts Spezielles, ich habe lieber auf den nächsten Urlaub gespart.Welcher Nachspeise können Sie einfach nicht widerstehen?Allen Nachspeisen, nur laktosefrei müssen sie sein.Welche Fernsehsendung ist für Sie Pflicht, bei welcher schalten Sie sofort weg?Sport ist Pflicht und ich bin auch ein großer Tatort-Fan. US-Krimi-Serien gehen für mich aber gar nicht.Was ist Ihre Lieblingsbeschäftigung?Wenig überraschend Sport, aber auch Reisen und Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen.Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich ...... nichts ändern. Es passt alles genau so, wie es ist.