Am 31. Januar endete die Wechselfrist für die Fußballer. Die drei Bayernligisten der Region, FC Amberg, DJK Ammerthal und DJK Gebenbach vermelden weder weitere Zu- noch Abgänge. "Wir hätten gerne noch einen Defensivspieler verpflichtet, weil wir nach dem Abgang unseres Kapitäns Kevin Kühnlein eine Lücke hinten haben", erklärt FC-Trainer Lutz Ernemann. Ein potenzieller Kandidat war auch schon im Training, er "hätte auch gepasst", aber der Verein, bei dem er noch unter Vertrag steht, habe ihn nicht frei gegeben.

Ich hätte ihn gern gehabt. Faruk Maloku, Trainer der DJK Gebenbach, über Jan Fischer

Fußball Bayernliga Nord



Nachholspiele



Samstag, 24. Februar, 14 Uhr FC Amberg - TSV Aubstadt



Sonntag, 25. Februar, 14 Uhr DJK Ammerthal - 1. FC Schweinfurt 05 II



Samstag, 3. März, 14 Uhr Aschaffenburg - FSV Erlangen-Bruck



FC Amberg - DJK Don Bosco Bamberg



Samstag, 3. März, 15 Uhr SpVgg Ansbach - SpVgg SV Weiden



SpVgg Jahn Forchheim - SV Erlenbach



TSV Aubstadt - 1. FC Schweinfurt 05 II



Sonntag, 4. März, 15 Uhr DJK Ammerthal - DJK Gebenbach











24. Spieltag



Freitag, 9. März, 19 Uhr SpVgg SV Weiden - Jahn Forchheim



Samstag, 10. März, 15 Uhr 1. FC Sand - FC Amberg DJK Gebenbach - SpVgg Ansbach Würzburger Kickers II - DJK Ammerthal SpVgg Bayern Hof - Würzburger FV TSV Großbardorf - SC Eltersdorf SV Erlenbach - Vikt. Aschaffenburg



Samstag, 10. März, 16 Uhr Schweinfurt 05 II - Don Bosco Bamberg



Sonntag, 11. März, 16 Uhr FSV Erlangen-Bruck - TSV Aubstadt

"Im Winter ist es halt schwierig, gute Leute zu verpflichten", sagt Ernemann. Deshalb bleibt's bei den zwei Neuzugängen Robin Wild und Christian Stadler. Am Samstag, 3. Februar (14 Uhr), steht ein Vorbereitungsspiel auf Kunstrasen in Burglengenfeld an. Gegner ist der Landesligist SC Ettmannsdorf. Beim FC Amberg hat Jan Fischer nach dem Abgang von Kühnlein das Amt des Kapitäns übernommen.Thema Jan Fischer: "Ich hätte ihn gern gehabt", sagt Gebenbachs Trainer Faruk Maloku, "ich habe ihn ja damals von der U16 des FC Amberg zur SpVgg Weiden ins NLZ geholt. Da ist er gleich Stammspieler geworden. Geredet wird viel, aber er kommt nicht", nimmt Maloku Stellung zu den Gerüchten eines Fischer-Wechsels. Fischer bleibt beim FC Amberg, die DJK Gebenbach vertraut auf den gleichen Kader wie vor der Winterpause, der einen hervorragenden vierten Platz in der Bayernliga erarbeitet hat. Am Samstag, 3. Februar, steht bei der DJK Vilzing (14 Uhr) auf Kunstrasen das erste Vorbereitungsspiel an, der Süd-Bayernligist wird gleich "ein harter Brocken" (Maloku).Am Samstag, 10. Februar, folgt ein Spiel beim Nord-Landesligisten TSV Neudrossenfeld, am 11. Februar beim ASV Burglengenfeld (Landesliga Mitte), am 17. Februar beim ASV Cham (Landesliga Mitte), am 18. Februar beim SSV Jahn Regensburg II (Landesliga Mitte), am Freitag, 23. Februar, bei der SpVgg Bayern Hof (Bayernliga), bevor am Sonntag, 4. März, zum Auftakt in die Restrunde das Derby bei der DJK Ammerthal ansteht.In Ammerthal beschränkt sich Trainer Jürgen Press auf drei Vorbereitungsspiele. Am Samstag, 10. Februar, um 11 Uhr auf Kunstrasen in Raigering gegen den FC Tegernheim; am Mittwoch, 14. Februar, um 19 Uhr ebenfalls in Raigering gegen den SV Raigering; Sonntag, 18. Februar, in Fürth gegen den Regionalligisten SpVgg Greuther Fürth II, der Mannschaft von Ex-FC-Trainer Timo Rost. Die DJK Ammerthal vermeldet ebenfalls keine weiteren Zugänge in der Winterpause, Michael Dietl vom FC Amberg bleibt der einzige.