Um den Bad Kissinger Wölfen aktuell Paroli bieten zu können, müssen mehrere Punkte zusammentreffen: Ein kompletter Kader etwa, schwächelnde Wölfe und eine eigene Topleistung - dem ERSC Amberg stand am Sonntagabend in der Qualifikationsrunde zur Eishockey-Bayernliga nichts davon zur Verfügung und so waren die Löwen bei der 4:9-Niederlage gegen die "internationalen" Kissinger Truppe chancenlos.

Ohne Oliver Engmann (Knieprobleme), Bernhard Keil (gesperrt), Kirill Groz (Magen-Darm-Virus) und Christoph Schönberger (beruflich) war der Kader der Amberger entsprechend dezimiert, aber selbst komplett wäre das eine Herkules-Aufgabe gewesen. Am Ende entsprach das Ergebnis auch den Spielanteilen. Die Gastgeber brauchten keine Anlaufphase, waren sofort im Spiel und gingen nach zwei Pfostentreffern dann auch früh durch Anton Seewald in Führung. Die Freude im Amberger Lager über den Ausgleich durch Benjamin Frank währte nur kurz, denn schon im Gegenzug traf Victor Ledin für die Wölfe. Der ERSC ließ im Anschluss ein Überzahlspiel ungenutzt und Kissingen legte - kaum wieder komplett - zum 3:1 nach, blieb weiter ständig gefährlich. Das war auch der Spielstand zur ersten Pause, selbst wenn die Löwen noch die eine oder andere erfolgversprechende Aktion im Angriff hatten.Im Mittelabschnitt sorgte erneut Seewald nach exakt einer Minute mit dem 4:1 für eine Vorentscheidung. Die Gastgeber waren nun in allen Belangen überlegen und wer noch darauf gehofft hatte, dass Amberg das Spiel nochmals spannend machen könnte, legte das spätestens nach dem Doppelschlag zum 6:1 ad acta. In dieser Phase musste der ERSC aufpassen, nicht komplett unter die Räder zu kommen, blieb aber bis zur Drittelpause ohne weiteren Gegentreffer.Den gab es dafür schon nach 58 Sekunden im Schlussdrittel. Bad Kissingen spielte aber nicht mehr in der gleichen Intensität der ersten beiden Abschnitte und so konnten die Löwen zumindest dieses Drittelergebnis ausgeglichen gestalten, nachdem Felix Köbele doppelt traf und Matti Swadzba mit dem vierten ERSC-Treffer gleichzeitig auch den Schlusspunkt setzte.Eine gute Nachricht hatten die Amberger aber dennoch zu vermelden: Mit dem derzeit verletzten Torhüter Oliver Engmann hat innerhalb kurzer Zeit bereits der dritte Leistungsträger auch für die kommende Saison im Löwen-Trikot zugesagt.

Tore: 1:0 (5.) Seewald (Masel, Larsson), 1:1 (9.) Frank (Köbele), 2:1 (9.) Ledin (Nikitin, Cypas), 3:1 (14.) Zaitsev (Kiselev), 4:1 (22.) Seewald (Grönstrand, Masel), 5:1 (28.) Wur (Masel, Seewald), 6:1 (30.) Wur (Seewald, Cypas), 7:1 (41.) Masel (Seewald, Cypas), 7:2 (46.) Köbele (Schreier, Rybka/4-5), 8:2 (47.) Nikitin, 8:3 (48.) Köbele (Schreier, Bogner), 9:3 (53.) Kiselev (Zeitsev, Grönstrand), 9:4 (58.) Swadzba

Strafen: Bad Kissingen 4, Amberg 12 Minuten - Schiedsrichter: Miel, Feist, Kaderabek - Zuschauer: 450