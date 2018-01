Schon in den ersten beiden Spielen war der EHC Königsbrunn ein unangenehmer Gegner. Und auch beim dritten Mal wird es für den ERSC Amberg wohl nicht angenehmer werden. Denn die Gäste haben massiv aufgerüstet.

Unerwartete Ergebnisse

Sieg und Niederlage

Strafzeiten vermeiden

Im ersten Heimspiel der Qualifikation zur Eishockey-Bayernliga erwartet der ERSC Amberg am Sonntag, 21. Januar, um 18.30 Uhr, die Pinguine aus Königsbrunn. Die sind seit Saisonbeginn auf "Aufstiegs-Mission" und haben dies in den vergangenen Wochen auf dem Transfermarkt nocheinmal nachdrücklich unterstrichen, als sie ein DEL-erfahrenes Trio verpflichteten: Matthias Forster, Jeffrey Szwez und der neue Spielertrainer Fabrio Carciola haben zusammen 585 Einsätze in der deutschen Profiliga vorzuweisen. Gleichzeitig kam noch vom Oberligisten Sonthofen Verteidiger Lukas Hruzik.Trotzdem gab es in der Landesliga noch unerwartete Ergebnisse, wurde gegen Schweinfurt (1:5) und Bad Kissingen (0:4) sogar vor eigenem Publikum verloren. Entweder läuft es noch nicht richtig bei den Pinguinen, oder man hat sich einfach voll und ganz auf die Qualifikationsrunde konzentriert. In dieser Woche nahm man dann auch noch den Amerikaner Chad Trupp unter Vertrag, dessen Bruder Hayden schon länger in Königsbrunn spielt und nach der Landesliga-Hauptrunde auch interner Topscorer war, vor Lukas Fettinger und Patrick Zimmermann. Rein vom Papier her könnte das an diesem Wochenende durchaus die schwierigere Aufgabe für den ERSC werden, der die Königsbrunner als unbequemen Gegner kennengelernt hat.Zuhause setzten sich die Löwen knapp mit 4:2 durch, bei den Schwaben hatte Amberg dann relativ wenig Auftrag und verlor mit 0:4 - um alle elf nachfolgenden Partien dann aber zu gewinnen. Der EHC ist somit eine Art Überraschungspaket, das der ERSC öffnen muss und nicht genau weiß, was ihn erwartet. Aber auch Löwencoach Dirk Salinger wird sich so seine Gedanken machen, wie man Königsbrunn am ehesten vor Probleme stellen kann. Hinweise können da die Eröffnungspartien der beiden Kontrahenten am Freitag geben: Der ERSC in Moosburg und die Schwaben gegen Bad Kissingen.Bei einem so hochkarätig besetzten Gegner empfiehlt es sich schon, der Strafbank weitestgehend fern zu bleiben. Andererseits sind die Löwen die "Hausherren" und das soll Königsbrunn auch spüren.Hierfür ist es sehr wichtig, dass Ambergs Topscorer, Felix Köbele, wieder dabei ist. Für die Zuschauer jedenfalls eine hochinteressante Begegnung mit offenem Ausgang - wie wahrscheinlich die meisten Partien in dieser Verzahnungsrunde.