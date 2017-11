Kreisklasse Ost

18. SpieltagWeiden-Ost II - Pirk Sa. 14 UhrASV Neustadt - Waldau So. 14 UhrPleystein - Ehenfeld So. 14 UhrFlossenbürg - Vohenstrauß II So. 14 UhrAltenstadt/Voh. - Störnstein So. 14 UhrSchnaittenb. - DJK Neustadt So. 14 UhrWaldthurn - Luhe-Markt So. 14 Uhr1. TuS Schnaittenbach 16 52:18 422. DJK Neustadt 15 39:11 393. SV Waldau 16 34:23 344. TSV Pleystein 15 28:16 335. FC Weiden-Ost II 16 31:28 246. SpVgg Vohenstrauß II 16 21:20 247. SV Altenstadt/Voh. 16 28:37 218. TSV Flossenbürg 15 19:29 219. ASV Neustadt/WN 16 39:31 2010. FC Luhe-Markt 16 21:32 1811. SpVgg Pirk 17 30:30 1412. SV Störnstein 15 23:36 1413. FSV Waldthurn 15 14:33 814. SG Ehenfeld 14 10:45 2TuS Schnaittenbach DJK Neustadt(ols) Erster gegen Zweiter, bester Sturm gegen beste Abwehr, oder TuS-Trainer Bafra gegen DJK-Coach Häuber - egal wie man es nennen mag, das Spiel am Sonntag, 26. November (14 Uhr), sollte ein Leckerbissen für alle Fußballbegeisterte sein. Der TuS Schnaittenbach holte sich mit einem 4:1-Sieg beim FC Luhe-Markt die nötige breite Brust für das Topspiel. Die haben auch die Gäste, die noch nicht verloren haben und für TuS-Trainer Turan Bafra die kompakteste und zweikampfstärkste Mannschaft der Liga sind. Die Schnaittenbacher müssen hellwach und hochkonzentriert bis zum Abpfiff sein, denn Neustadt konnte schon so manche Partien noch in den Schlussminuten für sich entscheiden. Der TuS Schnaittenbach möchte mit einem Sieg ein tolles Jahr beenden, das mit der Top-Rückrunde der vergangenen Saison startete und mit der bis jetzt grandiosen Spielzeit endet. Auch hat man die knappe und unnötige Hinspielniederlage (1:2) noch im Hinterkopf, für die man sich revanchieren möchte. Zudem winkt dem Sieger ein kleines Punktepolster für die restlichen neun Spiele. Bafra hat alle Mann an Bord, Thomas Bösl (12 Treffer) hat seine Rotsperre abgesessen und brennt auf das Kräftemessen mit dem gegnerischen Topstürmer Patrick Michl (11 Treffer).TSV Pleystein SG Ehenfeld(cgha) Vor mehr als zwei Wochen hatte die SG Ehenfeld/Hirschau II ihren letzten Einsatz gegen den SV Altenstadt/Vohenstrauß, dann folgte der 20-minütige Schneewalzer in Schnaittenbach und zuletzt die Absage gegen Waldthurn. Insgesamt ist die Truppe von Trainer Martin Winkler nun schon drei Spiele im Rückstand, die alle wohl erst im neuen Jahr nachgeholt werden können - ein ziemlich knapper Terminkalender ist hier vorprogrammiert. Am Sonntag, 26. November, steht nun (sofern die Witterung mitspielt) das letzte Punktspiel des Jahres auf dem Programm, die Reise geht zum TSV Pleystein. Die Mannschaft von Trainer Hans-Jürgen Mühling ist als Tabellenvierter noch durchaus in Schlagdistanz zur Spitze und weit davon entfernt, wie in der vergangenen Saison in die Abstiegsrelegation gehen zu müssen. Gegner war hier im Mai diesen Jahres die SG. Das Hinspiel in der laufenden Saison ging klar mit 4:1 an den TSV. Wichtig wird für die Gäste sein, Volkan Kuzpinari, mit zwölf Treffern einer der drei Top-Torjäger der Kreisklasse Ost, einigermaßen in den Griff zu bekommen.