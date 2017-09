Achte Partie, achter Erfolg - der 1. FC Schlicht nimmt in der Fußball-Kreisklasse Süd auch die Hürde SV Raigering II. Einen ganz bitteren Nachmittag erlebt hingegen die SpVgg Ebermannsdorf.

Hinter dem souveränen Spitzenreiter rangiert nun der SVL Traßlberg, der sich in Ursensollen durchsetzte. Nach einem Fehlstart mit nur zwei Punkten aus den ersten vier Spielen ist der 1. FC Neukirchen jetzt richtig in der Spur: Das 9:1 in Ebermannsdorf war der vierte Sieg in Folge bei 25:4 Toren.SV Raigering II 0:4 (0:2) 1. FC SchlichtTore: 0:1 (22.) Markus Dötterl, 0:2 (37.) Johannes Op de Laak, 0:3/0:4 (51./53.) Dominik Obermeier - SR: Hans Stubenvoll (VfB Mantel) - Zuschauer: 70TSV Theuern 1:3 (0:1) SV IllschwangTore: 0:1 (25.) Alexander Heldrich, 0:2 (49., Eigentor) Dardan Mujku, 1:2 (66.) Oleg Knaub, 1:3 (87.) Matthias Falk - SR: Boris Finkel (Gärbershof) - Zuschauer: 56(was) Seine dritte Niederlage in Folge musste der TSV Theuern hinnehmen. Mitte der ersten Hälfte entschied der Schiedsrichter auf absichtlichen Rückpass, den fälligen Freistoß hämmerte Illschwangs Spielertrainer zum 0:1 ins Netz. Die Heimmannschaft trat nun noch nervöser auf und die Gäste hätten bis zur Halbzeit durchaus die Führung ausbauen können. Dies übernahm kurz nach Anpfiff zur zweiten Hälfte der TSV selbst mit einem Eigentor. Erst jetzt kam Theuern besser ins Spiel und hätte bei besserer Chancenausnutzung durchaus noch mehr als nur den Anschlusstreffer erreichen können. Illschwang blieb bei Kontern gefährlich. Als in der Schlussphase die Gastgeber alles nach vorne warfen, führte solch ein Gegenstoß zur Entscheidung.SV Hahnbach II 5:0 (2:0) SV EtzelwangTore: 1:0 (11.) Michael Hefner, 2:0 (25.) Simon Dehling, 3:0 (54.) Christof Reichert, 4:0 (66.) Michael Hefner, 5:0 (71.) Korbinian Graf - SR: Josef Schierlinger (SV Kauerhof) - Zuschauer: 11(dot) Der SVH dominierte eine einseitige Partie und ging nach einem Eckball in Führung, die der SVH-Kapitän auf 2:0 ausbaute. Neun Minuten nach Wiederbeginn fiel das vorentscheidende 3:0. Hahnbach spielte weiter munter nach vorne und erzielte nach einer Standardsituation das 4:0 und wenig später den Endstand. Ein Lattenschuss war die einzig nennenswerte Offensivaktion der Gäste. Bei einer konsequenteren Chancenauswertung hätte das Ergebnis deutlich höher ausfallen können.SV Kauerhof 2:1 (0:1) FC GroßalbershofTore: 0:1 (36.) Johannes Eichermüller, 1:1 (57.) Maximilian Grundler, 2:1 (66.) Tim Wiesnet - SR: Andre Hönig (Pommelsbrunn) - Zuschauer: 120 - Besonderes Vorkommnis: (83.) Sebastian Winter (FCG) hält Foulelfmeter von Julian Donath(bgü) Der SVK trat nach außergewöhnlichem Verletzungspech mit dem allerletzten Aufgebot an - und gewann dennoch. Die Hausherren tauchten zwar gelegentlich im Strafraum der Gäste auf, es fehlte aber schlichtweg ein Torjäger. Über die weitaus besser agierende rechte Angriffsseite der Gäste wurde das 0:1 durch eine gut getimte Flanke vorbereitet, die Eichenmüller aus kurzer Distanz per Kopf verwandelte. Nach dem Wechsel traf Maxi Grundler zum Ausgleich und zehn Minuten später Tim Wiesnet nach prima Vorbereitung durch Wilhelm zur Führung. Zwar wurde die Partie noch sehr spannend, letztlich behielt der SVK aufgrund einer kämpferisch starken Leistung den Dreier verdient.SpVgg Ebermannsdorf 1:9 (0:4) 1. FC NeukirchenTore: 0:1 (12.) Maximilian Witzel, 0:2 (17.) Christoph Wuttig, 0:3/0:4 (25./35.) Timo Bielesch, 1:4 (46.) Dominik Fischer, 1:5 (51.) Manuel George, 1:6 (82.) Maximilian Witzel, 1:7 (85.) Timo Bielesch, 1:8 (88.) Thomas Ficarra, 1:9 (90.) Manuel George - SR: Andreas Leykauf (BSC Regensburg) - Zuschauer: 80Man merkte der Schiefer-Truppe an, dass sie auf etliche Stammspieler verzichten musste. Dennoch konnten es die Ebermannsdorfer nicht leugnen, dass Neukirchen um Klassen besser war. Nach 35 Minuten führten die Gäste bereits mit 4:0. Nach dem Ehrentreffer dauerte es nur fünf Minuten, ehe erneut Neukirchen zuschlug. In der Folgezeit versuchte Ebermannsdorf mit allerletzter Kraft die hohe Niederlage zu verhindern, doch in den letzten acht Minuten erzielte Neukirchen noch vier Treffer.DJK Ursensollen 1:3 (1:2) SVL TraßlbergTore: 0:1/0:2 (40./45.) Thomas Behrend, 1:2 (45.+2, Handelfmeter) Thomas Kotzbauer, 1:3 (55.) Michael Behrend - SR: Andreas Basler (DJK Ehenfeld) - Zuschauer: 85 - Besonderes Vorkommnis: (15.) Thomas Kotzbauer (DJK) scheitert mit Elfmeter am Pfosten(tgr) In einer sehr schwachen Partie entschieden die Standards: Bei einem Elfmeter in der 15. Minute traf Thomas Kotzbauer nur den Pfosten, während kurz vor der Pause Thomas Behrend binnen fünf Minuten zwei Freistöße verwandelte. Als jeder schon mit dem Halbzeitpfiff rechnete, gab es Handelfmeter für Ursensollen, den Kotzbauer diesmal sicher verwandelte. Nach der Pause vergaben die Gastgeber gute Ausgleichschancen, während sich Traßlberg aufs Kontern beschränkte. Einer der Gegenstöße führte zum 1:3 durch Michael Behrend. Die Heimelf setzte nun alles auf eine Karte, verbuchte aber nur noch ein Abseitstor von Kotzbauer und einen Lattentreffer von Manuel Strobl.TuS Hohenburg 1:4 (0:3) SV KöferingTore: 0:1 (16.) Dominik Hüttner, 0:2 (24.) Andre Nimsch, 0:3/0:4 (36./62.) Dominik Hüttner, 1:4 (82.) Eigentor - SR: Michael Hollweck (SV Höhenberg) - Zuschauer: 68