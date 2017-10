Schlüsselspiele zum Hinrundenende in der Fußball-Kreisklasse Süd: In Großalbershof duellieren sich der Tabellendritte und der Spitzenreiter, in Traßlberg der Zweite und der Vierte. Am anderen Ende der Tabelle ist die SpVgg Ebermannsdorf unter enormen Zugzwang.

Duell der besten Offensiven

"Personell ist schwierig"

Das Spiel gegen Hohenburg sollte nicht in die Hose gehen. Dominik Götz, Trainer der SpVgg Ebermannsdorf

Der FC Schlicht steht an der Spitze der Kreisklasse Süd, mit einem Abstand von fünf Punkten folgt der SVL Traßlberg, sieben Zähler weniger hat der FC Großalbershof, acht der SV Köfering, die die Verfolgermeute anführen. Genau dieses Quartett duelliert sich am 13. Spieltag untereinander. Die Resultate dieser Spiele sind wichtige Fingerzeige in Sachen Aufstieg.Der Tabellenführer vom Rennweg gibt seine Visitenkarte am Forsthof ab: FC Großalbershof gegen FC Schlicht lautet ein Schlager des 13. Spieltages: Die beiden Teams haben mit 42 und 39 Toren die besten Angriffsreihen der Liga und vor allem die starken Leistungen der Hausherren hatten nicht alle Fußballfreunde in dieser Regelmäßigkeit erwartet. "Dahoam" ist der FCG häufig eine Macht, so dass die Jungs von Trainer Braun auf der Hut sein müssen, wenn sie die zweite Saisonniederlage vermeiden wollen - die Tabellenführung bliebe aber so oder so beim FC Schlicht.Knapp mit 2:3 musste sich der SVL Traßlberg in Schlicht geschlagen geben und nun kommt mit dem Rangvierten SV Köfering eine ebenfalls ambitionierte Mannschaft, die bei einem Auswärtserfolg mit ihren Gastgebern gleichziehen würde. Hinter dem FC Schlicht haben diese beiden Teams auch die beste Defensive der Liga - ebenfalls ein Duell auf Augenhöhe.Das vordere Mittelfeld führt der SV Illschwang/Schwend an, der bei einem Heimerfolg gegen den Tabellenneunten SV Raigering II weiter dem Führungsquartett auf den Fersen bleiben würde. Einen Zähler zurück folgen der FC Neukirchen und die DJK Ursensollen, die es mit gefährdeten Mannschaften zu tun haben. "Derbytime" beim Spiel des FC Neukirchen in Etzelwang, wobei der noch sieglose Tabellenletzte als klarer Außenseiter in die Partie mit dem "kleinen FCN" geht.Die DJK Ursensollen tritt beim Tabellenzehnten SV Kauerhof an, der fünf Punkte Abstand zum Relegationsrang hat und da gerne noch eine Schippe drauf legen möchte. Einige Sorgen hat auch der TSV Theuern, der im Vilstal gegen den SV Hahnbach II gerne etwas reißen möchte.Das Kellerduell steigt in Ebermannsdorf: Gewinnt die SpVgg gegen Aufsteiger TuS Hohenburg, kann sie neue Hoffnung schöpfen. Verliert sie, rückt der Relegationsplatz in weite Ferne. In Ebermannsdorf stehen neue Leute auf der Kommandobrücke. Nach der Partie gegen Theuern wechselte die Verantwortung aufgrund der prekären sportlichen Situation von Frank Schiefer auf Dominik Götz und Daniel Bäuml - junge Sportler mit Ebermannsdorfer Vergangenheit. Götz spielte bei den F-Junioren der SpVgg, wechselte dann unter anderem zum FC Amberg und spielte von 2013 bis 2015 erneut in Ebermannsdorf. Dann ging er zum TV Wackersdorf, zog sich aber eine Verletzung zu, die ihn nun zum Trainerjob bewegte.An seiner Seite steht mit Daniel Bäuml ein guter Freund, beide kennen sich seit über 15 Jahren. Auch Bäuml ist nach weiteren Stationen wie in Ettmannsdorf, Katzdorf oder beim FC Amberg nun ebenfalls aus Verletzungsgründen als Trainer im Einsatz. "Personell ist es schwierig", so Götz, " denn wir haben einen kleinen Kader und noch dazu einige Langzeitverletzte. Dennoch wollen wir die Liga erhalten und das Spiel gegen Hohenburg sollte nicht in die Hose gehen".

Kreisklasse Süd

13. SpieltagTheuern - Hahnbach II Sa. 16 UhrKauerhof - Ursensollen So. 15 UhrEbermannsdorf - Hohenburg So. 15 UhrIllschwang - Raigering II So. 15 UhrGroßalbershof - Schlicht So. 15 UhrTraßlberg - Köfering So. 15 UhrEtzelwang - Neukirchen So. 15 Uhr1. 1.FC Schlicht 12 39:10 332. SVL Traßlberg 12 29:15 283. FC Großalbershof 12 42:17 264. SV Köfering 12 34:15 255. SV Illschwang/Schwend 12 32:24 226. 1. FC Neukirchen 12 37:18 217. DJK Ursensollen 12 27:24 218. SV Hahnbach II 12 26:14 209. SV Raigering II 12 22:25 1610. SV Kauerhof 12 18:34 1211. TSV Theuern 12 15:26 1112. TuS Hohenburg 12 25:40 713. SpVgg Ebermannsdorf 12 15:48 314. SV Etzelwang 12 16:67 0