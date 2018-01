Neunburg. 46 Jahre lang war Josef Wocheslander (Pösing) ehrenamtlich für den Bayerischen Fußballverband tätig. Als Schiedsrichter bis hinauf in die Bayernliga, als Schiedsrichter-Obmann und in den letzten zehn Jahren als Spielleiter und Vorsitzender des Spielkreises Schwandorf/Cham. Beim Kreistag am Montag in der Schwarzachtalhalle in Neunburg trat der 69-jährige Funktionär von der Fußballbühne ab. Zum Nachfolger wählten die 267 anwesenden Delegierten den 61-jährigen Sportreferenten des Landkreises Cham, Karlheinz Sölch, vom SV Wilting.

"Ich kann einen gut funktionierenden Kreis übergeben", sagte Josef Wocheslander in seinen Abschiedsworten. Mit 144 Vereinen und 637 Mannschaften sei der Spielkreis Schwandorf/Cham gut aufgestellt. Einziges Manko: Der ältere Nachwuchs. Nur noch zehn Vereine im Kreis haben eine eigene A-Junioren-Mannschaft. Die übrigen 29 Teams seien in Spielgemeinschaften organisiert. Bezirksvorsitzender Thomas Graml ernannte Josef Wocheslander zum Ehrenkreisvorsitzenden.Einstimmig bestätigten die Delegierten die Kandidaten für den neuen Kreisausschuss. Karlheinz Sölch ist Kreisvorsitzender, Ludwig Held (50, DJK Dürnsricht) neuer Kreisspielleiter. Beide Ämter übte Josef Wocheslander zuletzt in Personalunion aus. Karl Helmberger (DJK Beucherling) wurde als Kreisjugendleiter bestätigt, ebenso die Beauftragte für den Frauen- und Mädchenfußball, Kerstin Ernst (TSV Nittenau). Schiedsrichterobmann Karl-Heinz Späth (DJK Arnschwang), Sportgerichtsvorsitzender Hermann Lankes (SV Weiding) und Ehrenamtsbeauftragter Georg Höcherl (Falkenstein) komplettieren den Vorstand.