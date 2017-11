167 Kraftsportler trafen sich im fränkischen Randersacker, um die nationalen Meister im Bankdrücken zu küren. Der KSC II Amberg war mit drei Frauen und fünf Männern vertreten, die um Meisterehren und auch die Qualifikation für internationale Wettkämpfe kämpften. Den Anfang machten die beiden Weltmeister des KSC II Amberg, Hans-Jürgen Ehrt und Arthur Hirner, in den Gewichtsklassen bis 93 kg und 83 kg Körpergewicht.

Ein gültiger Versuch genügt

Doppelter Lohn

Hirner stieg mit neuem deutschen Rekord von 195,5 kg in den Wettkampf ein, brauchte aber alle drei Versuche, bis das Kampfgericht endlich eine klare 3:0-Wertung gab. Es sollte der einzige Rekord bei den Männern bei diesem Wettkampf bleiben. Ehrt startete mit sicheren 212,5 kg, eine Last, die ihm bereits den Titel sicherte. Beide Versuche, 220 kg zu drücken, scheiterten an technischen Mängeln. Beide Athleten qualifizierten sich somit für die internationalen Meisterschaften im kommenden Jahr.Sehr erfolgreich waren die Damen des KSC II Amberg, die jeweils den einen notwendigen gültigen Versuch in die Wertung brachten. Bei Manuela Horst in der Klasse M1 bis 57 kg waren dies 50 kg in Runde zwei, die Steigerung auf eine neue persönliche Bestleistung von 52,5 kg misslang diesmal noch. Rekordmeisterin Gabi Hirner eröffnete in der Klasse M2 bis 57 kg mit sicheren 110 kg, die ihr den 20. Titel brachten, konnte aber zweimal die neue deutsche Rekordlast von 115,5 kg nicht bewältigen.Ähnlich wie Gabi Hirner vor ihr benötigte auch Frieda Holzer in der Klasse M1 bis 84 kg alle drei Versuche, ehe der letzte mit 125 kg Gnade vor den Augen der strengen Kampfrichter fand. Damit wurden alle Titel für den KSC II Amberg mit nur einem gültigen Versuch erkämpft. Dies änderte der jüngste Teilnehmer des Vereins, Dominik Bogensperger, bei den Junioren bis 59 kg. Seine drei Versuche mit 130 kg, 135 kg und der neuen persönlichen Bestleistung von 137,5 kg kamen mit der Sicherheit, wie sie sonst nur erfahrene Athleten an den Tag legen.Der Lohn war nicht nur der Titel, sondern auch die Aussage des Bundesbeauftragten für Bankdrücken, das KSC-Talent im kommenden Jahr für internationale Einsätze zu berücksichtigen. Mit sechs Meistertiteln und einem nationalen Rekord war der KSC II einmal mehr der erfolgreichste Verein bei diesen Meisterschaften.