Der 1. FC Nürnberg kommt in die Heimat von Mittelfeldspieler Patrick Erras: Während der Länderspielpause testet der Club aus Franken gegen Dukla Prag im Raigeringer Pandurenpark. Anpfiff ist am Freitag, 1. September, um 18 Uhr.

Das ist ein absoluter Höhepunkt in der erst sieben Jahre alten Geschichte des Pandurenparks in Raigering. Der Club bestreitet ein Testspiel gegen den tschechischen Erstligisten Dukla Prag. Das teilt der gastgebende Verein auf seiner Facebookseite mit.Die Franken kommen mit dem Auswärtskick in der Oberpfalz in die Heimat des seit Langem verletzten Mittelfeldspielers Patrick Erras. Raigerings wohl bekanntester Fußballer wechselte 2007 an den Valznerweiher, durchlief die Jugendmannschaften und unterschrieb dann einen Profivertrag.Weitere Informationen zu Eintrittspreisen, Kartenvorverkauf und Parkplätzen würden in den kommenden Tagen folgen, teilt der SV Raigering weiter mit.