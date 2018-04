Schwarzenfeld. Es war ein Spiel auf Augenhöhe von zwei Mannschaften, denen anzumerken war, dass es um nichts mehr ging. Dementsprechend waren die Leistungen in dem Duell der Absteiger aus der Landesliga Mitte nicht berauschend. Am 2:1-Sieg des 1. FC Schwarzenfeld gegen den SV Raigering gibt es kaum etwas zu kritisieren, der Tabellenvorletzte war im entscheidenden Moment treffsicherer.

Der SV Raigering erzielte zwar durch Tim Wrosch die Führung, doch dann sorgten Felix Peter mit dem 1:1 in der ersten Hälfte und Thomas Bayerl mit seinem sehenswerten Treffer Mitte des zweiten Durchganges für zufriedene Gesichter bei den Gastgebern.Ohne Druck konnten die Mannschaften in dieses Treffen der Auf- und Absteiger gehen. Die Luft war seit kurzem raus, so dass dieses Prestigeduell auf einem niedrigen Niveau ablief. Zweifelsohne war der 1. FC Schwarzenfeld von Beginn an spielbestimmend, er zeigte etwas mehr Einsatz und Siegeswillen. Vom SV Raigering war zunächst wenig zu sehen, die Gäste agierten aus einer sicheren Abwehr heraus. Als die Schwarzenfelder eine Ecke zugesprochen bekamen, entwickelte sich daraus durch einen schnellen Gegenstoß der Panduren das 0:1 durch Tim Wrosch, der davon profitierte, dass bei der Heimelf die Zuordnung fehlte. Wenig später hatte Felix Peter die Ausgleichschance durch einen Elfmeter, den er aber nicht verwandeln konnte, er scheiterte an Torwart Schoberth. Dafür machte er es in der 28. Minute besser, als er im Nachschuss den Ausgleich erzielte. Bemerkenswert war das 2:1 durch Thomas Bayerl nach einem langen Pass aus der eigenen Abwehr heraus von Matthias Messmann. Kurzzeitig sah es so aus, als sollten die Gastgeber jetzt alles klar machen können. Doch in der letzten Viertelstunde kam der SV Raigering wieder stärker auf. Vor allem bei den Standards waren die Gäste nicht ungefährlich. Einer der zahlreichen Freistöße konnte Torwart Kiener gerade noch an die Latte lenken.

1. FC Schwarzenfeld: Kiener, Bayerl, Böckl, Messmann, Binder, Schlagenhaufer, Klebl, Krachunov (85. Graßmann), Bauer, Filinger, Felix Peter

SV Raigering: Schoberth, Bügger, Jank, Gröschl, Muck, Hiltl, Seidel, Schweiger (61. Haller), Wrosch (61. Kleinod), Egerer, Götz (69. Thaler)Tore: 0:1 (22.) Tim Wrosch, 1:1 (28.) Felix Peter, 2:1 (66.) Thomas Bayerl - Besonderes Vorkommnis: (25.) Felix Peter (Schwarzenfeld) verschießt einen Foulelfmeter - SR: Kevin Rösch (Laubendorf) - Zuschauer: 150