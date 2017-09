Raigering. Nach dem leistungsgerechten Unentschieden, mit etwas Glück in der Schlussphase, gegen den SC Ettmannsdorf geht es am Samstag, 9. September, für den SV Raigering zum Bayernliga-Absteiger TSV Bogen. Der Gegner hatte vor der Saison einen großen Spielerwechsel im Kader vollzogen und befindet sich derzeit noch in der Findungsphase.

Mit zwei Spielen in der Hinterhand und einem Sieg gegen Raigering würde man sich im gesicherten Mittelfeld befinden. Aufgrund starker Einzelspieler wie dem regionalligaerfahrenen Stürmer Morina ist das Team sicher stärker einzuschätzen als der aktuelle Tabellenplatz aussagt. Grund genug für die Truppe von Trainer Martin Kratzer, mit großem Respekt an den Fuß des Bayerischen Waldes zu fahren. Mit sieben Punkten aus den letzten drei Partien hat sich die Situation der Panduren durchaus verbessert, allerdings kann man sich beim Blick auf das Tableau auf dieser kleinen Serie nicht ausruhen, das heißt, Punkten ist die Prämisse für das Ziel Klassenerhalt. Eine Chance beim TSV Bogen könnte sich dann ergeben, wenn man an die Leistung der letzten Partien anknüpft. Mittlerweile hat man sich dem Tempo und der Intensität der neuen Liga angepasst, dennoch müssen auch alle anderen Faktoren passen, um erfolgreich zu sein. Auch wenn die Männer um Kapitän Florian Hiltl die klare Außenseiterrolle in Niederbayern inne haben, will man mit Hilfe der typischen "Pandurentugenden" Zählbares mit nach Hause nehmen. Unterstützung erhalten sie von den zahlreich mitreisenden SVR-Anhängern, denen man einen leidenschaftlichen Auftritt präsentieren will. Weiterhin verzichten muss Coach Kratzer auf den gesperrten Andre Gröschl sowie Daniel Bachfischer.