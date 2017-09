Raigering. Die Enttäuschung über die hohe Niederlage in Donaustauf war bei Trainer, Mannschaft und dem Anhang des SV Raigering groß.

Vorletzter gegen Letzter

Vor allem, weil die sechs Tore nach persönlichen Fehlern der Panduren gefallen sind und das Spiel schlechter erscheinen lassen als es war.So hohe Niederlagen kratzen natürlich am Selbstbewusstsein der Spieler. Hier ist es wichtig, die Partie in Donaustauf schnell abzuhaken und den Blick nach vorne zu richten. Der Gegner am Samstag, der Tabellenletzte 1. FC Schwarzenfeld, wird versuchen seinen ersten Sieg in der Landesliga Mitte beim Tabellenvorletzten einzufahren.Die Schwarzenfelder kämpfen Woche für Woche aufopferungsvoll, aber es reichte bisher nur für drei Unentschieden. Das Spiel wird für den SVR eine schwierige Aufgabe werden.Jedoch wird Raigering alles daran setzen, um drei Punkte zu holen, und um den Kontakt zu den Relegationsplätzen nicht zu verlieren.Die Panduren müssen vor allem die persönlichen Fehler der einzelnen Spieler abstellen. Denn nur so kann man die dringend benötigten Punkte gegen Schwarzenfeld holen.