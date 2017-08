Burglengenfeld. Der Knoten ist geplatzt: Mit 2:0 gewann der ASV Burglengenfeld am Dienstag Abend gegen den SV Raigering und konnte damit den ersten Sieg der Saison feiern. Es war auch das kurioseste Spiel des ASV seit langer Zeit. Die Begegnung wurde auf zwei verschiedenen Plätzen ausgetragen. Um die 80. Minute brach nicht nur Starkregen über den Naabtalpark herein, sondern auch Dunkelheit. Schiedsrichter Stefan Dorfner verlegte die Partie kurzerhand auf den benachbarten Kunstrasen, der mit Flutlicht ausgestattet ist.

Zu dem Zeitpunkt war das Spiel aber bereits entschieden. In der ersten Halbzeit agierte der ASV noch verunsichert durch die jüngsten Spiele. Florian Haller hatte die beste Chance für die Gäste im ganzen Spiel, als er nach einer Ecke den Ball mit dem Innenrist an die Latte zirkelte (25.). Der ASV kam nur schleppend ins Spiel. Erwähnenswert war Patrick Weinfurtners Rechtsschuss aus 18 Metern; Dieser ging knapp am Tor vorbei (39.).Welche Worte ASV-Trainer Matthias Bösl in der Halbzeit auch gefunden hat - sie zeigten Wirkung. Kurz nach der Pause erzielte Patrick Schleicher mit einem überlegten Schuss aus 25 Metern das 1:0. Der Ball senkte sich genau hinter SV-Tormann Tobias Schoberth ins Netz (48.). Direkt zuvor hatte Benjamin Epifani bereits eine große Chance zur Führung knapp vergeben.Nur kurze Zeit später erhöhte Weinfurtner mit einem platzierten Flachschuss ins Toreck auf 2:0 (57.). Zusätzlich geschwächt wurde der SV durch die gelb-rote Karte für Florian Haller (57.). Nach der "Spielverlegung" hätte Benjamin Epifani nach einem Konter auf 3:0 erhöhen können, Schoberth war aber zur Stelle (90.). ASV-Trainer Bösl sagte nach dem Spiel: "In der ersten Halbzeit war die Nervosität greifbar. Jeder hat alles probiert, aber ängstlich und zaghaft gespielt. Das hat sich in der zweiten Halbzeit gelegt. Wir haben das 1:0 geschossen und dann hat man gemerkt, wie das Selbstvertrauen zurückgekommen ist."Zu den letzten zehn Minuten äußerte sich Bösl wie folgt: "Die will ich nicht weiter kommentieren. Nur eins möchte ich erwähnen. Schiedsrichter fordern zu Recht einen ordentlichen Umgangston ein. Das darf aber keine Einbahnstraße sein. Es ist in dieser Liga eher die Ausnahme, aber so wie wir vom Linienrichter angesprochen wurden, war das sehr respektlos."

ASV Burglengenfeld: M. Epifani - Fuchs, Listl, Sander, Dietrich - Schleicher, Gröger, Janker, Frey (74. Schreyer), Weinfurtner - B. Epifani

SV Raigering: Schoberth - Buegger, Prechtl, Jank, Riss - Haller, Hittl, Greger, Egerer (69. Wrosch) - Seidel, Götz (60. Thaler)Tore: 1:0 Schleicher (48.), 2:0 Weinfurtner (55.) - Zuschauer: 350 - SR: Stefan Dorfner (Straubing) - Gelb-Rot: (57.) Florian Haller (Raigering)