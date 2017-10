Ebermannsdorf. Die Ergebnisse sind ausgewertet, die Sieger des Landkreiscups der Läufer stehen fest. Diese werden Freitag, 20. Oktober, bei der Siegerehrung der Rennserie in Ebermannsdorf ausgezeichnet. Beginn ist um 19 Uhr in die Turnhalle. Zum Landkreiscup gehörten in diesem Jahr der Mini-Maus-Lauf in Mendorferbuch (29. April), Jedermannslauf in Ebermannsdorf (13. Mai), die Running Night in Amberg (3. Juni), der Hahnenkammlauf in Edelsfeld (17. Juni) und der Illschwanger Dorflauf (8. Juli). Wertungspunkte für die Kinder gab es zusätzlich beim Burgen- und Schlösserlauf in Kirchenreinbach am 23. September. Diesmal nicht dabei war der Stadtlauf in Sulzbach-Rosenberg, ihn wird es im kommenden Jahr aber wieder geben.

Aus dem Laufprogramm sind in den vergangenen Jahren der Tölpellauf in Ammerthal, der Johannisberglauf in Freudenberg und der Birglandlauf in Schwend verschwunden. Das Landkreiscupteam um Richard Lobenhofer und Georg Roth hofft, dass die eine oder andere Laufveranstaltung wieder reaktiviert wird. Freuen würden sie sich aber auch, wenn ein anderer Verein bereit wäre, einen Lauf auszurichten.