-Sulzbach. Es kann trainiert werden: "Die ausführliche Streckenbeschreibung des am Samstag, 5. Mai, stattfindenden 34. Landkreislaufs ist verfügbar", so der Leiter der Sportförderung am Landratsamt, Robert Graf. Dieser hat als Mitglied des Organisatorenteams die letzten Änderungen an der diesjährigen Strecke eingearbeitet.

Ab sofort steht die detaillierte Streckenbeschreibung der elf Etappen von Traßlberg nach Paulsdorf unter www.amberg-sulzbach.de/landkreislauf/ zum Download zur Verfügung. Ebenfalls online verfügbar sind die Zeiten, zu denen die Wechselstationen besetzt sein werden, sowie die Zeitenliste der einzelnen Streckenabschnitte. Das Organisationsteam des Landkreislaufes weist zudem auf den auf Anregung des CVJM Rosenberg am Vorabend des Landkreislaufes stattfindenden "Läufergottesdienst" hin. Beginn ist am Freitag, 4. Mai, um 19 Uhr in der evangelischen Pfarrkirche St. Michael in Poppenricht. Der ökumenische Gottesdienst wird vom Posaunenchor des CVJM Rosenberg organisiert, die Kollekte kommt der Sportarbeit bei der Lebenshilfe Amberg-Sulzbach zu Gute.___Anmeldungen bis 27. April im Internet: