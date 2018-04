-Sulzbach. Die Resonanz ist wieder enorm: Bereits 2640 Läufer in 240 Staffeln haben sich für den Landkreislauf am 5. Mai von Traßlberg nach Paulsdorf angemeldet. Robert Graf, Leiter der Sportförderung beim Landkreis, sieht darin einen Beweis dafür, welch große Zahl an Laufbegeisterten die "Kultveranstaltung Landkreislauf" und von Landrat Richard Reisinger "Das Original" genannt, aber auch der Laufsport insgesamt im Landkreis Amberg-Sulzbach und in der Stadt Amberg gefunden hat. Für Mannschaften die sich noch kurzfristig für einen Start beim 34. Landkreislauf entscheiden möchten, wurde nun kurzerhand die Anmeldefrist online (www.ambergsulzbach.de /landkreislauf/) bis einschließlich Montag, 30. April verlängert.