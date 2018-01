Die Nationalmannschaft der U-17-Fußballerinnen unter Trainerin Anuschka Bernhard bereitet sich im Wintertrainingslager vom 13. bis 21. Januar in Salou/Spanien auf die Qualifikation zur Europameisterschaft in Litauen vor. In Salou bestreitet die Mannschaft auch zwei Länderspiele: Am 17. Januar gegen England und am 20. Januar gegen Frankreich. Mit dabei ist auch Laura Donhauser (FC Amberg), die es bisher auf neun Einsätze in den DFB-Auswahlmannschaften gebracht hat. Mit Zusatzspielrecht spielt sie aktuell beim FC Bayern München in der B-Juniorinnen-Bundesliga. Die weiteren Termine: 25. Februar bis 1. März Drei-Nationenturnier, 15. bis 31. März Eliterunde (Qualifikation) und 5. bis 22. Mai Europameisterschaft in Litauen.