Bei einer Mitarbeiterbildungsmaßnahme mit Lizenzverlängerung freuten sich die Organisatoren der Bayerischen Sportjugend über einen ausgebuchten Lehrgang. In der Sporthalle der Grundschule in Raigering wurden die Übungsleiter durch ein wichtiges Thema im Sport geleitet: Kleine und größere Verletzungen im Sportalltag, sei es Nasenbluten, kleine oder größere Blutungen, die es fachgerecht zu stillen gilt. Nicht zu vergessen die stabile Seitenlage, der Umgang mit einem Defibrillator oder zu Beginn die Vorgehensweise, wenn es darum geht, einem Verletzten überhaupt zu begegnen und weitere Schritte einzuleiten. Unterstützt vom BRK durch Ingo Haak hatte man hier die Kompetenz in Person, die hier für jede Menge frischen Input sorgte. Weiter ging es mit Grundkenntnissen der Selbstverteidigung, welche durch Helga Powalla den Lehrgangsteilnehmern praxisnah vermittelt wurde. Abgerundet wurde der Tag mit dem zweiten Hauptthema "Zirkusspiele", welche durch Yannick Radek vom Zirkusverein Neumarkt in aufgelockerter Art übermittelt wurden. Jonglage, aber auch ein wenig Akrobatik, soweit es die körperlichen Eigenschaften erlaubten, wurden durch einfache Übungen dargestellt. Insgesamt war es rundum perfekt organisierte Maßnahme, die den Teilnehmern nicht nur acht Stunden Lizenzverlängerung, sondern einmal mehr wieder die sehr wichtige Erste Hilfe vor Augen führte, sowie Alternativen für den Trainingsalltag.