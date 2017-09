Am Samstag nahmen vier Sportler der Leichtathletik-Abteilung des TV 1861 Amberg an den Mehrkampfmeisterschaften in Neustadt/WN im Kreis Nord teil. Sie erzielten in den Disziplinen 75m/100m-Lauf, Weit- und Hochsprung, sowie Ballweitwurf und im Kugelstoßen mit der 3-kg-Kugel drei Kreismeistertitel und einen zweiten Platz. Mit überzeugenden 2006 Punkten belegte Magdalena Müller Platz 1 im Mehrkampf in der Altersklasse W15. Dabei erreichte sie folgende Leistungen: 14,32 Sekunden auf 100m, 4,96 m im Weitsprung, 1,53 m im Hochsprung, sowie 10,31 m im Kugelstoßen.

Mit dieser Punktzahl lag sie am Ende sowohl im Fernduell bei den parallel stattfindenden Kreismeisterschaften im Oberpfälzer Süden als auch in den höheren Altersklasse W16-W20 an erster Stelle.Ebenfalls Kreismeister wurde Benedikt Müller mit überzeugenden 1394 Punkten in der Altersklasse U14/M12. Über 75 m mit einer Zeit von 12,05, einer Weite von 3,81 m, 1,25 m im Hochsprung und der Tagesbestweite von 41,50 m mit dem 200-gr-Ball setzte er sich knapp mit 22 Punkten Vorsprung gegenüber seinen Vereinskameraden Jonas Dickert durch, der in diesem stark besetztem Teilnehmerfeld mit 11,69 im 75-m-Sprint, 4,07 m im Weitsprung, übersprungenen 1,22 m und 32,00 m im Ballweitwurf die Gesamtpunktzahl von 1372 Punkten erreichte. Seine Schwester Lena Dickert ging als Favoritin bei der weiblichen U14/W12 an den Start und gewann mit sehr guten Leistungen in allen vier Disziplinen Gold. Im 75-m-Lauf blieb die Uhr bei 11,65 Sekunden stehen, 4,03 m und 1,37 m zeigte die Anzeigetafel im Weit- und Hochsprung an und beim abschließenden Ballwurf-Wettbewerb reichten 32,00 m. Mit den erkämpften 1642 Punkten hätte sie auch im älteren Jahrgang den Titel gewonnen.Zum Abschluss der Leichtathletik-Saison 2017 geht es am Sonntag, 1. Oktober, mit den Athleten des TV 1861 Amberg zum landesoffenen LA-Meeting nach Eschenbach, wo die Weichen für 2018 gestellt werden.