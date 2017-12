Ulrike Glück von der Leichtathletikabteilung des ESV Amberg wird zur Trainerin des Jahres gewählt - der letzte Höhepunkt einer äußerst erfolgreichen Saison der Leichtathleten, die noch vor Jahresfrist der SGS Amberg angehörten.

Die Liste der Podiumsplätze bei Oberpfalz- und Bayerischen Meisterschaften der ESV-Leichtathleten ist lang und beeindruckend. Das lag nicht nur an der herausragenden Athletin Katrin Fehm, die als Mitglied der Deutschen Juniorinnenstaffel über 4x100-Meter einen Weltrekord erzielen konnte. In ihrem Umfeld spielten auch weitere starke Sprinterinnen, wie Sophia Demleitner, Caprice Krämer, Katharina Kirsch und Teresa Wetter über 100 Meter eine große Rolle. Oder das Allroundtalent Franca Schaller mit ihrem Bayerischen Meistertitel im Hochsprung. Auch die Wurfdisziplinen waren mit Sarah Jobst oder Alexandra Adlerova stark vertreten. Adlerova konnte gar bei den Senioren Europameisterschaften einen Titel im Hammerwurf erringen. Und auch bei der männlichen Jugend tut sich viel: so durfte Maximilian Frint sowohl im Kugelstoß, Hammerwurf und auch über 100 Meter aufs Treppchen steigen. In seinem Schlepptau konnten sich Adrian Ward, Benjamin Jahreis, Christopher Greiner, Leonhard Sichelstiel oder Legien Liam teilweise erstaunlich verbessern. Dabei war vor Jahresfrist die Unsicherheit groß, wie es mit der Leichtathletik weitergehen würde, die jahrzehntelang bei der SGS Amberg beheimatet war. Die SGS wurde bekanntlich aufgelöst und die Leichtathleten schlossen sich dem ESV Amberg an, wo sie zum einen herzlich aufgenommen wurden und wo sie ihre Erfolgsgeschichte weiterschreiben konnten. Diese hängt vor allem an dem äußerst engagierten und kompetenten Trainerteam mit Sabine Bäumler für die ganz jungen Sportler bis 8 Jahre, Günter Schlagenhaufer für die etwas älteren bis 12 Jahre, Melanie Sichelstiel, Maximiliane Dürr, Robert Schißlbauer und Ulrike Glück, die das Ausnahmetalent Katrin Fehm betreut. Für diese Leistung wurde Ulrike Glück kürzlich vom Bayerischen Leichtathletikverband im Rahmen der BayernSTAR Gala in Würzburg zur Trainerin des Jahres gekürt! Zu der BayernSTAR-Gala werden alle bayerischen Leichtathleten, die im nationalen und internationalen Bereich Podiumsplätze erreichten, eingeladen und für herausragende Leistungen geehrt. So auch Katrin Fehm zusammen mit ihrer Trainerin Ulrike Glück. Grund dafür gabs genug: Zum einen die Bronzemedaille bei der U20-Europameisterschaft in Grosseto über 200 Meter und zum anderen die schon erwähnte Goldmedaille der 4x100m-Staffel, die noch mit einem Weltrekord gekrönt wurde. Doch das eigentliche Highlight des Abends sollte noch folgen: Am Ende der Sportlerehrung standen noch die Ehrungen der "Trainer des Jahres" an. Die diesjährige Auszeichnung als Trainerin erhielt zu ihrer Überraschung Ulrike Glück, denn seit mehr als drei Jahren geht die sportliche Karriere ihres Schützlings Katrin Fehm steil bergauf. Monatelanges Planen von Trainingsinhalten, Wettkampfblöcken und Regenerationsphasen gehören zu den wichtigsten Aufgaben der erfolgreichen Trainerin. Zum Erfolgsrezept gehören aber auch die mentale Unterstützung und die perfekte Zusammenarbeit, die weit über eine bloße Trainingsbetreuung hinausgeht. All diesen Aufwand betreibt Ulrike Glück ehrenamtlich! Auch wenn die erfolgsgekrönte Arbeit mit Katrin Fehm ohnehin nicht mit Geld aufzuwiegen ist, wünscht sie sich mit allen ehrenamtlichen Trainern und Betreuern der ESV-Leichtathleten auch mehr finanzielle Unterstützung von der Stadt und vom Verband. Denn die Reisen zu Wettkämpfen und Trainingslagern, die Sportgeräte oder das Ausrichten von Wettkämpfen sind nicht kostenlos. Dabei bedeutet das Engagement der ESV-Leichtathleten aktive und effektive Jugendarbeit für Amberg: von den 150 Mitglieder sind zwei Drittel jünger als 18 Jahre alt.