Nach Beendigung der Freiluftsaison erschienen jetzt die aktuellen Tennis-Ranglisten für die Damen. Erfreulich für den Tennissport in der Region, dass mit Lena Ruppert und Mira Stegmann auch zwei Spielerinnen des Regionalligateams des TC Amberg am Schanzl darin zu finden sind. Beide haben es unter die besten Hundert der deutschen Tenniselite geschafft.

Lena Ruppert erkämpfte sich trotz ihres fast halbjährigen USA-Aufenthalts durch Spitzenergebnisse in kurzer Zeit Rang 37 in Deutschland. Ihr größter persönlicher Erfolg war sicherlich der Sieg gegen die damalige Nummer 394 der Welt, Anastasiya Vasylyeva (Ukraine), mit 6:4/3:6/10:1 in Nürnberg.Mira Stegmann taucht wegen ihres Alters gleich in vier Ranglisten auf. Bei den Juniorinnen U 16 belegt sie nach zwei bayerischen Vizemeistertiteln sowohl in der Halle und als auch auf Sand Rang zwei in Bayern und in Deutschland Platz neun. Aufgrund ihrer internationalen Erfolge bei ITF-Turnieren U 18 in Prag, Österreich und Slowenien gelang ihr sogar der Sprung in die Weltrangliste der Juniorinnen bis auf Rang 570, zurzeit 586. Bei den Damen holte sich die 16-Jährige für Platz 85 die entsprechenden Punkte durch Turniersiege in Dresden, Dillingen und Manching. Diesen zu verteidigen wird für die Schülerin des Max-Reger-Gymnasiums in Amberg nicht einfach werden.Die langjährige Schanzl-Spielerin Steffi Wagner, zuletzt für den TC Blau-Weiß Berlin im Einsatz, konnte sich durch Finalteilnahmen in verschiedenen Turnieren auf Rang 71 etablieren.