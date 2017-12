Für die Basketballer des TV Amberg geht es am Samstag, 9. Dezember, gegen den TSV Gersthofen zum letzten Heimspiel in diesem Kalenderjahr. Für Trainer Temo Reichinger steht fest: "Wenn wir in der Bayernliga bleiben wollen, müssen wir solche Spiele gewinnen." Auch Kapitän Andreas Reindl lässt keine Ausreden zu: "Wir müssen endlich Ruhe während des Spiels bewahren, lieber den Extrapass spielen, bevor wir zu hektisch abschließen und das über vierte Viertel." Spielberechtigt ist erstmals Neuzugang Sven Andrae, eine echte Verstärkung, der die Amberger im Abstiegskampf unterstützen soll. Tip-off ist am Samstag um 18 Uhr in der triMAX-Halle. Bild: ref