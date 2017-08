Der Bezirks-Frauen- und Mädchenausschuss hat die Planungen für den Spielbetrieb der Juniorinnen abgeschlossen. Die Spielpläne für die Saison 2017/18 wurden den Vereinen im Entwurf bereits zugestellt.

Bei den B-Juniorinnen spielen die JFG Mittlere Vils Kümmersbruck in der Bayernliga sowie der TSV Neudorf und SC Regensburg in der Landesliga.Die Anzahl der Mannschaften im Bezirk Oberpfalz ist gegenüber der Vorsaison zurückgegangen und so ergeben sich für die Mannschaften aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach folgende Gruppenzusammensetzungen:B-JuniorinnenBezirksoberliga: SV 08 Auerbach, ASV Burglengenfeld, DJK Dürnsricht/Wolfring, FSV Gärbershof, SC Kirchenthumbach, SV Kulmain, SV Wilting.Kleinfeld: SV Altenstadt/Voh., TSV Dieterskirchen, SpVgg Pirk, TuS Rosenberg, DJK Steinberg, FSV Steinsberg, SF Weidenthal/Guteneck.C-JuniorinnenKleinfeld 1: DJK Dürnsricht/Wolfring, SV Illschwang, SC Kirchenthumbach, TSV Neudorf, JFG Mittlere Vils, JFG Mittlere Vils II, FT Eintracht Schwandorf, 1.FC Schwarzenfeld, FC Vorbach, SF Weidenthal/Guteneck.D-JuniorinnenKleinfeld 1: SV Loderhof/Sulzbach, JFG Mittlere Vils, JFG Mittlere Vils II, TV 1880 Nabburg, TSV Neudorf, SV Parkstein, FT Eintracht Schwandorf, 1.FC Schwarzenfeld.E-JuniorinnenKleinfeld: ASV Burglengenfeld, FC Maxhütte-Haidhof, VfB Regensburg, SV Sallern, TSV Theuern.