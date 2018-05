Luftgewehr-Schützen steigen in die Bezirksliga auf

Raigering. Nach dem Ende der Rundenwettkämpfe 2017/18 hatte der Schützenverein Kleinraigering zum Abschlussabend eingeladen. Bei seiner Begrüßung dankte Oberschützenmeister Markus Böhm für die reibungslose und leistungsstarke Durchführung der Wettkämpfe. Die erste Mannschaft holte in der Kreisliga West den Meistertitel in der Disziplin Luftgewehr und schaffte direkt den Aufstieg in die Bezirksliga.

Obwohl man nach Ringzahl mit 1107 Ringen bei einem Durchschnitt von 369 Ringen pro Schütze nur an vierter Stelle lag, schaffte man mit Punktestand 16:2 nach neun Kämpfen dieses Spitzenergebnis.Sportleiter Marcus Beier gab die Ergebnisse der einzelnen Mannschaften bekannt. Mannschaftsführerin Michaela Nübler lang an erster Stelle (378,17 Ringe) vor Kevin Franke (370,86), Birgitt Beier (365,00), Marion Berschneider (362,86), Hans Eichler (357,00), Michael Klier (354,67), Robert Seel (353,50) und Willi Reil (362).