Der FC Amberg gewann am Samstag die Bayernliga-Partie in Erlenbach mit 3:2 - und Innenverteidiger Kevin Kühnlein war als Stürmer an allen drei Toren beteiligt. Eine Variante, die nicht nur den SV Erlenbach überrascht hat.

"Das war eine taktische Geschichte. Wenn das schief gegangen wäre, dann wäre Ernemann der blindeste Trainer der Welt gewesen", sagt Trainer Lutz Ernemann. Und: "No risk, no fun." Denn "wir mussten uns was einfallen lassen, auf Dauer können wir ja nicht immer so weiter spielen." Er und Co-Trainer Bastian Ellermann hätten schon öfter die eine oder andere taktische Variante probiert - am Samstag in Erlenbach ging die Rechnung voll auf.Nun geht der Blick nach vorne, Richtung Derby gegen die DJK Ammerthal. "Wir haben die Mannschaft in den vergangenen Wochen ein paar mal beobachtet und wissen, was zu tun ist. Wir werden sie empfangen und gebührend bearbeiten", kündigte Ernemann an. Wie er taktisch spielen lassen wird, verrät er nicht. Nur so viel: "Wir haben den Luxus, dass wir mehr als zwei Innenverteidiger haben."Einziger Kritikpunkt des FC-Trainers vor dem Derby: Die Anstoßzeit. "Am Sonntag um 17.30 Uhr, das geht nicht. Jeder sollte doch wissen, dass es um diese Jahreszeit schnell mal dunkel werden kann. Oder es regnet. Dann besteht die Gefahr, dass das Spiel abgebrochen werden muss. Wir haben ja kein Flutlicht."Ernemann hofft nun, dass Ambergs Teammanager Wolfgang Gräf sich mit den Verantwortlichen der DJK Ammerthal einigen kann und die Partie vorverlegt wird.